¡ÚF1¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó´ñÀ×¤ÎV5¤ØË¾¤ß¤Ä¤Ê¤¤¤À¡ª¥Î¥ê¥¹¤«¤ï¤·¤Æº£µ¨6¾¡ÌÜ¡¡³ÑÅÄÍµµ£14°Ì
¡¡¡þF1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¡¡·è¾¡¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»Ô³¹ÃÏ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ6.201¥¥í¡ß50¼þ¡Ë
¡¡2ÈÖ¼ê¤«¤é½Ð¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬1»þ´Ö21Ê¬8ÉÃ429¤Ç3Àï¤Ö¤êº£µ¨6¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»69¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£2°Ì¤ÏÁí¹ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Í½Áª19ÈÖ¼ê¤Ç¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁª¤ó¤À¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï14°Ì¤Ç¡¢3ÀïÏ¢Â³¥Î¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Î¥ê¥¹¤¬¥¿¡¼¥ó1¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏºÇÂ®¥é¥Ã¥×¤ò²¿ÅÙ¤â½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÓÏ½¤ÎÁö¤ê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¬¤é366ÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¡¢Áí¹ç¼ó°Ì¥Î¥ê¥¹¤Î408ÅÀ¤È¤Ï42ÅÀº¹¡¢2°Ì¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Î378ÅÀ¤È¤Ï12ÅÀº¹¡£º£µ¨»Ä¤ê¤Ï2Àï¤Ç¡¢¼¡Àï¥«¥¿¡¼¥ëGP¤Ç¥Î¥ê¥¹¤¬Áí¹ç½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤âÁí¹ç5Ï¢ÇÆ¤Ø¤ï¤º¤«¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¢§¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÄÌ¾ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤è¤êÄ¹¤¯¥³¡¼¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦·è¾¡½ç°Ì
(£±)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£´)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£µ)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£·)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(£¸)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£¹)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(10)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(11)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(12)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(13)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
(14)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(15)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(16)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(17)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
¥ê¥¿¥¤¥¢¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë