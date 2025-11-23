ÌÚ¸Í°¦¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ê¤é¤º¡Ö²ù¤·¤¤¡£Í¥¾¡¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡¡ÄËº¨¥À¥Ü¤Ê¤É¸åÂà¤Ç£´°Ì
¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Âç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢°¦É²¡¦¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë£Ç£Ã¡á£¶£µ£¹£µ¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡¼ó°Ì¤È£²ÂÇº¹¤Î£²°Ì¤Ç½Ð¤¿ÌÚ¸Í°¦¡ÊÆüËÜ¥±¥¢¥µ¥×¥é¥¤¡Ë¤¬£²¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£±¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤È¿¤Ð¤»¤º¡¢ÄÌ»»£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤Î£´°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÁÈ¤Ç½Ð¤¿ÌÚ¸Í¤ÏÁ°È¾¤Î£²ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢£´ÈÖ¤Ç¥Ü¥®¡¼¤òÂÇ¤Ã¤¿¸â²ÂÚç¡Ê¥¦¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡¢ÂæÏÑ¡Ë¤Ë°ì»þÊÂ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢£¹ÈÖ¥Ñ¡¼£µ¤ÇÂè£²ÂÇ¤ò±¦¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¤¤¤ì¡¢£´ÂÇÌÜ¤¬¥°¥ê¡¼¥ó±ü¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é¸åÂà¤·¤¿¡£ÌÚ¸Í¤Ï¡Ö¡Ê£¹ÈÖ¤Ï¡Ë¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤·¤¿£±£²Ç¯£··î¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍè¡¢£±£³Ç¯£±£²£´Æü¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼»Ë¾åºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯Í¥¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡£º£µ¨¤Ï£²°Ì¤¬£²²ó¤ÈÆ¨¤·¤Æ¤¤¿ÄºÅÀ¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤âÆÏ¤«¤º¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥ª¥Õ¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ï¡Ê»Õ¾¢¤Î¡Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎý½¬¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£É¬¤º¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£