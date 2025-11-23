¡Úµð¿Í¡Û¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¤ÏÃ¯¡©¡¡²£Àî³®¤Ï¡Ö¾°µ±¤µ¤ó¡×¡¡°æ¾å²¹Âç¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥¶¥é¡×¤ò°¦Ãå¤¹¤ëÅê¼ê
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹Âç¡¢²£Àî³®¤ÎÎ¾Åê¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã£Ó¡Ö£Ç¡Ü¡×¤ÎÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿£²Åê¼ê¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¡Ê»³ºê¡Ë°Ë¿¥¤µ¤ó¤È¡ÊÅÄÃæ¡Ë±ÍÅÍ¤µ¤ó¤È¡¢¤è¤³¡Ê²£Àî³®¡Ë¤µ¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£Àî¤Ï¾Ð´é¤ò¤¦¤«¤Ù¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£°æ¾å¤Ï²£Àî¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²£Àî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¥¶¥é¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï¡Ö¡ÊµÈÀî¡Ë¾°µ±¤µ¤ó¡×¤È°ì¿Í¤À¤±¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö»äÉþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÎý½¬Ãæ¤ËÃå¤ë¡ÊµåÃÄ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¡Ë¥µ¥×¥é¥¤¤Î¿§¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
