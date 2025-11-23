¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ç¡È¤Ò¤í¤æ¤Àá¡É¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ò¥ÉÄ¾µå¥¤¥¸¥ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ëABEMA¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù#9¤¬¡¢¤¤ç¤¦23Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÍ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡×¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡Ìó1200¥¥í¤ò°ÜÆ°¤·¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥£¥·¥å¤ÎÎ¹¤ò½ª¤¨¡¢¤Ä¤¤¤ËÆî¥¢¥¸¥¢Î¹2¤ÄÌÜ¤Î¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¹ñ¶¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¡¦¥·¥ê¥°¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈI¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡ËDHR¡É¡ÊDarjeeling¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÁ°¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤òÂÔ¤Ä¡¢¡ÈÎ¹¤ÎÀèÇÚ¡É¤Ò¤í¤æ¤¤òÈ¯¸«¤·¡¢2¿ÍÎ¹¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤¬ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ1²ó¤â³¤³°¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ê¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡©¡×¤È¤¢¤¨¤Æ¥ÉÄ¾µå¤Ë¤¤¤¸¤ê¡¢ÁáÂ®¡È¤Ò¤í¤æ¤Àá¡É¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍ¼¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Þ¤È¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤Ë»²²Ã¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈÖÁÈ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤¯¤ë¤Þ¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤¢¤Ã¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ë±³¤Ä¤¤À¤·¤¿¤é¡¢Ìõ¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Åª¤ÊÉôÊ¬¡×¤È¤¤¤¦¤¯¤ë¤Þ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï²¶¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¤è¡£¥³¥á¥Ç¥£¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ÈÈÖÁÈÊý¿Ë¤È¤Î³ëÆ£¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÅ¯³Ø¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¼«ÏÀ¤òÅ¸³«¡£ºÆ¤ÓÀ¸¤¸¤¿ÂÐÎ©¤Î·ëËö¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÍâÆü¡¢ÊÌÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Î´Ö2¿Í¤ÏÊÌ¹ÔÆ°¡£¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³è¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡£
