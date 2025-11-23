¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬½éÍ¥¾¡¡¢32²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÇÈá´êÃ£À®¡ª5¶è¤ÎºÙÅÄ¤¢¤¤¤ÇµÕÅ¾¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯G¤Ï7ÉÃº¹¤ÇÏ¢ÇÆÆ¨¤¹¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û
¢£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ2025¡Ê23Æü¡¢µÜ¾ë¸©¾¾ÅçÄ®¡ÁÀçÂæ»Ô¡¡Á´6¶è´Ö¡¢42.195km¡Ë
¡Ú°ìÍ÷¡Û×¢ÃæÍþÍü²Â¡¢¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢ÉÔÇËÀ»°áÍè¤é¥¨¡¼¥¹¶è´Ö3¶è¤Ç·ãÆÍ¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
±ØÅÁ½÷²¦¡É¤ò·è¤á¤ë¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡ÊÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£32²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
8Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï°ìºòÇ¯¤Ï10°Ì¡¢ºòÇ¯¤Ï5°Ì¡£º£Ç¯¤Ï1¶è¤«¤é3¶è¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢4¶è¤Ç°ìÅÙ2°Ì¤ËÍî¤Á¤ë¤â5¶è¤ÎºÙÅÄ¤¢¤¤¤ÇµÕÅ¾¡£6¶è¤ÎÊ¿²¬ÈþÈÁ¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¤ÏµÜ¾ë¸©¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÀçÂæ»Ô¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡ÊÀçÂæ»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÁ´6¶è´Ö42.195km¡£2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢½÷²¦Ã¥´Ô¤òÁÀ¤¦ÀÑ¿å²½³Ø¡¢Í£°ì½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë°¦É²¶ä¹Ô¤Ê¤É24¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥É¸¢¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º8¡Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
À²Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢µ¤²¹¤Ï13¡î¡¢¼¾ÅÙ50¡ó¤ÈºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Å¸³«¤ò°®¤ë1¶è¡Ê7.0km¡Ë¤«¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1¶è¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃ«ËÜ¼·À±¡Ê23¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò³°¤ì¤¿ÎëÌÚ°¡Í³»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Î1Ò¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¿åËÜ²ÂºÚ¡Ê20¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¤ÎÃ«ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡Ë¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Î»³ËÜÍ¿¿¡Ê25¡Ë¤ÈÃíÌÜÁª¼ê¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬3.3ÒÉÕ¶á¤ÇÃ«ËÜ¤Ï¶ì¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡£¤µ¤é¤Ë³òÂô¤ÏÂè2½¸ÃÄ¤«¤é¤âÃÙ¤ì¤¿¡£
4.5ÒÉÕ¶á¤ÇÀÑ¿å¤Î»³ËÜ¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¿åËÜ¡¢Å·Ëþ²°¤ÎµÈ±òÛÙ¡Ê25¡Ë¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡£5.4Ò¤Ç»³ËÜ¤Î¸ý¤¬³«¤»Ï¤á¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¿åËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢½ù¡¹¤Ë¸åÂ³¤È¤Îµ÷Î¥¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢20ºÐ¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤¬¶è´ÖµÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È3ÉÃ¤ËÇ÷¤ë¹¥Áö¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
2°Ì¤ÏÅ·Ëþ²°¡¢3°Ì¤¬ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Ï¥È¥Ã¥×¤È36ÉÃº¹¤Î7°Ì¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤Ï1Ê¬º¹¤Î14°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»°°æ½»Í§¤Ï19°Ì¤ÈÇÈÍð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¶è¡Ê4.2km¡Ë¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÄÍËÜÍ¼Íõ¡Ê19¡Ë¡¢1¶è¤Î¿åËÜ¤È¤ÏÂçºå·°±Ñ½÷³Ø±¡¹â¤ÇÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¥³¥ó¥Ó¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤¦¤È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¥¡¼¥×¡£2°Ì¤Ë¤ÏÀÑ¿å¤ÎÌÚÂ¼Í§¹á¡Ê31¡Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¸åÆ£Ì´¡Ê25¡Ë¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤¬2°Ì½¸ÃÄ¤ÇÄÍËÜ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎÄÍËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£19ÉÃº¹¤Ç2°Ì¤ÎÀÑ¿å¡¢3°Ì¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶è´Ö¾Þ¤Ï8¿ÍÈ´¤¤Î»°°æ½»Í§¤ÎÀ¾»³Ì¤ÆàÈþ¡Ê25¡Ë¤¬³ÍÆÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤â11°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î3¶è¡Ê10.6km¡Ë¡¢»°°æ½»Í§¤ÎÀ¾»³¤«¤é¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡Ë¡¢½øÈ×¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£
¾å°Ì¿Ø¤Ïº®Àï¡¢3.5ÒÉÕ¶á¤Ç»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê28¡Ë¤¬8°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Á°È¾¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë6¿Í¤òÈ´¤2°Ì¤ËÉâ¾å¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡Ê24¡Ë¤Ï10°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¤¬6¿ÍÈ´¤¤Ç4°Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢4.2ÒÉÕ¶á¤ÇÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Îº´Æ£ÁáÌé²À¡Ê31¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò3°Ì¤Þ¤Ç²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
9.5ÒÉÕ¶á¤Ç»°°æ½»Í§¤ÎÉÔÇË¤¬°ìµ¤¤Ë5¿ÍÈ´¤¤Ç11°Ì¤«¤é¥·¡¼¥É¸¢Æâ¤Î6°Ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤¤¢¤²¡¢Ãæ·Ñ½ê¼êÁ°¤Ç½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅ·Ëþ²°¡¦Á°ÅÄÊæÆî¡Ê29¡Ë¤òÈ´¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò5°Ì¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¡Ê26¡Ë¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å10000mÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã±ÆÈÁö¤Ç¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2°Ì¤Ë¤Ï¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»ñÀ¸Æ²¤Î¸ÞÅç¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¤Î×¢Ãæ¤¬3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£
4¶è¤ÇÆüËÜÍ¹À¯¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤âµÕÅ¾¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë
4¶è¡Ê3.6km¡Ë¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¤ÎK.¥«¥í¥é¥¤¥ó¡Ê21¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë2°Ì¤Î»ñÀ¸Æ²¤òÈ´¤¡¢1.3Ò¤Ç¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤âÂª¤¨¤Æ¡¢µîÇ¯¤Î½÷²¦¤¬½é¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÍî¤Á¤º¤Ë10Ê¬38ÉÃ¤È¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤Ï2¶è´ÖÏ¢Â³¶è´Ö¿·¤È¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£
5¶è¡Ê10.0km¡Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¤ÏµîÇ¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¶×ºÚ¡Ê30¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£ÃæÈ×¤Î5Ò¤Ç¤Ï40ÉÃº¹¤È¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ä¤ê2ÒÉÕ¶á¤Ç¤ä¤äÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤ë¤È¡¢2°Ì¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ºÙÅÄ¤¢¤¤¡Ê29¡Ë¤¬µÍ¤á´ó¤ê¡¢»Ä¤ê600m¤Ç6ÉÃº¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê400m¤Ç¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÎºÙÅÄ¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¥ê¥ì¡¼¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤Ï6ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¤Î6¶è¡Ê6.795km¡Ë¡¢Æ¨¤²¤ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¡¢ÄÉ¤¦JPÆüËÜÍ¹À¯¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÏÊ¿²¬ÈþÈÁ¡Ê25¡Ë¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾®Êë¿¿½ï¡Ê23¡Ë¡£¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤Ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò´ÑÀï¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÏÁá¤¯¤âÎÞ¤ò¤¿¤á¤ëÁª¼ê¤¬¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤ÏÎëÌÚ°¡Í³»Ò¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡×¤ÈÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ä¤ê1Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ï¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¤½¤·¤Æ14ÉÃº¹¤ÇJPÆüËÜÍ¹À¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¢ÀèÆ¬¤Ç¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¾®Êë¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¤Ï¤ï¤º¤«7ÉÃº¹¤Ç2°Ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£4°Ì¤Ë¤Ï»°°æ½»Í§³¤¾å¤¬Æþ¤ê¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¡¼¥É¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¢ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤à¤é¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
½éÍ¥¾¡¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂôÌø¸ü»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡È½éÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ä¤¢¤Ã¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤¿¡£1¶è¤Î¿åËÜ¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¼¡¡Ê2¶è¡Ë¤ÎÄÍËÜ¤ËÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢2¶è¤Î¥ë¡¼¥¡¼ÄÍËÜ¤Ï¡Ö´¶·ã¤¬¤ä¤Ð¤¤¡¢¤³¤ÎÂæ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥«¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Ê¿²¬¤Ï¡ÖÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤«¤¿¤Ê¤¤6.795km¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ ¾å°Ì10¥Á¡¼¥à¡Û
Í¥¾¡¡§¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡2»þ´Ö13Ê¬50ÉÃ
2°Ì¡§JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¡2»þ´Ö13Ê¬57ÉÃ
3°Ì¡§ÀÑ¿å²½³Ø¡¡2»þ´Ö14Ê¬51ÉÃ
4°Ì¡§»°°æ½»Í§³¤¾å¡¡2»þ´Ö15Ê¬47ÉÃ
5°Ì¡§»ñÀ¸Æ²¡¡2»þ´Ö16Ê¬08ÉÃ
6°Ì¡§¥æ¥Ë¥¯¥í¡¡2»þ´Ö16Ê¬22ÉÃ¡¡
7°Ì¡§Å·Ëþ²°¡¡2»þ´Ö16Ê¬29ÉÃ
8°Ì¡§¤·¤Þ¤à¤é¡¡2»þ´Ö16Ê¬41ÉÃ
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ
9°Ì¡§¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¡2»þ´Ö17Ê¬02ÉÃ
10°Ì¡§´äÃ«»º¶È¡¡2»þ´Ö17Ê¬21ÉÃ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
ÀÅ²¬,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòº×,
¿À»ö