¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾»³çý´õ¤¬11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½µËö¤Î¿©Âî¤òºÌ¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¥â¥Ç¥ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹É÷ÎÁÍý
À¾»³¤Ï¡ÖÅÚÍËÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹Êü´þ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó½Å»ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥±¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ÆÇä¤ÎÈé¤Çºî¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢ÍÎÉ÷¥·¥ê¥·¥ê¡¢ÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹©É×¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎäÅà¸ËÎäÂ¢¸Ë¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£½µ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿©ºà¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Ã£À®´¶¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¹ë²Ú¤ÇËþÊ¢¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¿©Âî¡×¡Ö¥±¡¼¥ë¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾»³¤Ï¡¢2013Ç¯6·î¤ËÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷ÂÀ°ì¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¡¢2016Ç¯4·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2019Ç¯6·î¤Ë¡¢Áá²µ½÷¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
