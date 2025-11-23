ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í¡Ö¾´ý³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é½éÃÊÌÈ¾õ¡¡ºòÇ¯¤ËÃ«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤ÈÂÐÃÌ
¡¡ºå¿À¤ÎºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤«¤é½éÃÊÌÈ¾õ¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÍÌÚ¤ÏºòÇ¯12·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡ß¹Ã»Ò±àµå¾ì100¼þÇ¯µÇ°ÂÐ¶É¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¤«¤é½éÃÊÌÈ¾õ¤ÎÂ£Äè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ç½ÐÀÊ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ã«Àî½½¼·À¤Ì¾¿Í¤ÎÂåÍý¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ÂçÀÐÄ¾»Ì¼·ÃÊ¤«¤éÌÈ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºÍÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÈ¾õ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÌîµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾´ý³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£