¡¡¡ÖÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ½÷»Ò±ØÅÁ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡Ë
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬£²»þ´Ö£±£³Ê¬£µ£°ÉÃ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£·ÉÃº¹¤Î£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££³°Ì¤ÏÀÑ¿å²½³Ø¡£¥ë¡¼¥¡¼ÉÔÇËÀ»°áÍè¤¬£³¶è£¶¿ÍÈ´¤²÷Áö¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤Ï£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤Ç¿åËÜ²ÂºÚ¤¬°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡££²¡¢£³¶è¤â¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¶è´Ö¤Î£´¶è¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢£µ¶è¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½Êä·ç¤À¤Ã¤¿ºÙÅÄ¤¢¤¤¤¬¶è´Ö¥È¥Ã¥×¤Î·ãÁö¤Ç£´£±ÉÃº¹¤òºÆµÕÅ¾¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÊ¿²¬ÈþÈÁ¤¬ÆüËÜÍ¹À¯£Ç¡¦¾®Êë¿¿½ï¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´¿´î¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÆ²¡¹¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ë¤ÏºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤äº£Ç¯¤ÎÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤é¤â½Ð¾ì¡£¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Î£³¶è¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î¸ÞÅçè½Çµ¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¢¹ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜÎòÂå£³°Ì¤ÎÉÔÇË¤â£¶¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤Ç¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡Á´¹ñÅª¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Âç²ñ¤Ï¥¯¥ÞÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤Ë¥³¡¼¥¹¤«¤éÈ¾·Â£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÃæ»ß¡£È¾·Â£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë·÷Æâ¤Ë½ÐË×¤·¤¿¾ì¹ç¤âÂç²ñËÜÉô¤Ç³«ºÅ²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£