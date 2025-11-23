¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡ÛÂçº®Àï¤ÎJ1¾º³ÊÁè¤¤¡¢¼ó°Ì¹¶ËÉÀïÁ°È¾¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡¡º£Àá¤Ç¤Î¾º³Ê¾ò·ï¤Ï
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê¡½¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¾¡¤ÁÅÀ67¤Î1°Ì¿å¸Í¤ÈÆ±66¤Î2°ÌÄ¹ºê¤Ë¤è¤ë¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÇòÇ®¤·¤¿Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢Á°È¾¤ò1¡½1¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Á°È¾6Ê¬¡¢MF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏDF¿·°æ°ìÍÔ¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¿å¸Í¤Ï½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£Æ±34Ê¬¡¢MF»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¤ä¤ä³°¤«¤éº¸Â¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Ï¥¯¥é¥ÖOB¤Î¿¹Ä¾¼ù´ÆÆÄ¤¬Á°Àá¤Þ¤Ç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤32¼ºÅÀ¤Î·ø¼é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºòµ¨¤Î15°Ì¤«¤éÌö¿Ê¡£5¡Á6·î¤Ë8Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢½éÍ¥¾¡¤È½é¤ÎJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ïºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ç¿Ê¤ó¤À¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤ÏJ2¶þ»Ø¤Î»ñ¶âÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎMF»³¸ý·Ö¤é¤ò³ÍÆÀ¡£Á°Àá¤Þ¤Ç¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×18¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤é¤òÍÊ¤·¤ÆJ2¥È¥Ã¥×¤Î60ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶þ»Ø¤Î¹¶·â¿Ø¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¡¢³«Ëë¤«¤é¼éÈ÷¤Ë¶ìÀï¤·¡¢°ì»þ¤Ï¼ó°Ì¤È¾¡¤ÁÅÀ15º¹¤Î10°Ì¤È¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡6·î¤Ë²¼Ê¿Î´¹¨´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¡¢¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¼éÈ÷¤òÀ°È÷¤·¡¢½¢Ç¤°Ê¹ß¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç11¾¡5Ê¬¤±1ÇÔ¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ºòµ¨½ªÈ×¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤â¥Á¡¼¥à¤ò¸å²¡¤·¡£º£µ¨¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¹´ÑµÒÆ°°÷¤ò¸Ø¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤âÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡J2¤Ï»Ä¤ê2Àá¤Ç¡¢7°Ì¤Þ¤Ç¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂçº®Àï¡£¾¡¤ÁÅÀ63¤Î4°ÌÀéÍÕ¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂçÊ¬¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Á°È¾½ªÎ»»þÅÀ¤Ç1¡½0¤È¥ê¡¼¥É¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÀéÍÕ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë3°ÌÂçµÜ¤Ï¸á¸å2»þ¤«¤é¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±61¤ÎÆÁÅç¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
º£Àá¤Ç¤Î¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¤ÎJ1¾º³Ê¾ò·ï
¡Ú¿å¸Í¤Î¾º³Ê¾ò·ï¡Û
¡û¤Î¾ì¹ç¢ªÍ¥¾¡¡õ¾º³Ê
¢¤¤Î¾ì¹ç¢ªÂçµÜ¤ÈÀéÍÕ¤¬¤È¤â¤Ë¢¤°Ê²¼¤Ç¾º³Ê
¡ÚÄ¹ºê¤Î¾º³Ê·èÄê¾ò·ï¡Û
¡û¤Î¾ì¹ç¢ªÂçµÜ¤ÈÀéÍÕ¤¬¤È¤â¤Ë¢¤°Ê²¼¤Ç¾º³Ê
J2¾å°Ì½ç°ÌÉ½¡Ê»î¹çÁ°»þÅÀ¡Ë
½ç°Ì¡¡¥¯¥é¥Ö¡¡¾¡¤ÁÅÀ¡¡ÆÀ¼ºÅÀ
¡¡¡¡¡¿å¸Í¡¡¡¡67¡¡¡¡20
¢¡¡¡¡Ä¹ºê¡¡¡¡66¡¡¡¡18
£¡¡¡¡ÂçµÜ¡¡¡¡63¡¡¡¡23
¤¡¡¡¡ÀéÍÕ¡¡¡¡63¡¡¡¡16
¥¡¡¡¡ÆÁÅç¡¡¡¡61¡¡¡¡20
¦¡¡¡¡ÀçÂæ¡¡¡¡61¡¡¡¡12
§¡¡¡¡ÈØÅÄ¡¡¡¡60¡¡¡¡7
¨¡¡¡¡Ä»À´¡¡¡¡57¡¡¡¡4