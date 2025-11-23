¡Ö»ä¡¢¼¸¤ë¤È¤¤Ï¼¸¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤«¤é°ìÅ¾11Ï¢¾¡¡¡ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¦SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Û
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£21¡¢22Æü¤ÎÎ¾Æü¤Ëº´²ì»Ô¤ÎSAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ìÀï¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£Ï¢¾¡¤ò11¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ÄÌ»»11¾¡3ÇÔ¤Ç½ç°Ì¤Ï»ÃÄê2°Ì¡£¼¡Àá29¡¢30Æü¤ÎÎ¾Æü¤ÏÉÙ»³¸©¤Î¹õÉô»ÔÁí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢KUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£11Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿22Æü¤ÎGAME2¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎPOM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÍè¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥°¤Ç·èÄêÎ¨1°Ì¡Ê55¡¦8¡ó¡Ë¤òÆÈÁöÃæ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤â13ÂÇ¿ô6ÆÀÅÀ¡£¼õ¾Þ¤Î»ñ³Ê¤Ï½½Ê¬¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ë¼«³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥Á¡¼¥àºÇÂ¿17ÆÀÅÀ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë¤äÍ×½ê¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤¬¸÷¤Ã¤¿ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¹¶·â¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤Ã¤¿¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë¤ä¡¢Á°±Ò¤Î¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅýÎ¨¤·¤¿¼é¸î¿À¤ÎÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë¤é¸õÊä¼Ô¤òµó¤²¤ì¤Ð¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤¬¶¯¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¡½¡£º£Ç¯6·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¾§¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç»¶¸«¤µ¤ì¤¿³Æ¥»¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ê¤Ç¤ÎÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿¤Ä¤Þ¤º¤¤¬±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅì¥ì¼¢²ìÀï¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ö¤À¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤»¤ë¤ÈÉÝ¤¤¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÉõ¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁÀ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤ò¤µ¤»¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¡½¡£¤³¤ÎÌóÂ«¤´¤È¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¤·¤¿¤Î¤¬Ê¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤Ç·×27ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤Á¡¢¼ºÅÀ¤Ï¥¼¥í¡£ÃÖ¤¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈºÇ¾åÉô¤ÎÇòÂÓ¤¹¤ì¤¹¤ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¹¶¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡×ÂÇ¤Á¹þ¤ßÂ³¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£µ¨¤ÎÊ¿»³¤ÏÄÌ»»¤Ç¤â88ÂÇ¿ô¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡£Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÏ¢¾¡³¹Æ»¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÓÃæ¤«¤é¥³¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢³ÆÁª¼ê¤¬³Æ¥×¥ì¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£¸å±Ò¤Ç¤Î¼éÈ÷¸Ç¤á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶°ª¡Ê19¡Ë¤¬ÀèÇÚ¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾Â¼¤È¤È¤â¤ËÁê¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò½¦¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¶¯ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎµÈÉðÈþ²Â¡Ê22¡Ë¤Ï2»î¹ç¤Ç9ÂÇ¿ô6ÆÀÅÀ¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎËüÂå¿¿ÆàÈþ¡Ê27¡Ë¤ÏGAME2¤ÎÂè3¥»¥Ã¥ÈÃæÈ×¤Ë¡¢µÈÉð¤È¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¾¡Íø¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£GAME1¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿°æ¾åÌ¤Í£Æà¡Ê19¡Ë¤Ï»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½½Ê¬¤Î°ìÂÇ¤ò¼«¿È¤Îº£µ¨½éÆÀÅÀ¤Ç·è¤á¤¿¡£½¸ÃæÎÏ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÚ¤é¤µ¤º¡¢½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤À¡£
¡¡11¸Ä¤ÎÇòÀ±¤òÏ¢¤Í¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÉâ¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¤Î¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¡×¸÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£°ìÂÐ°ì¤Ç»þ¤Ë¤Ï¼ê¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»Ñ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¡£
¡¡¡Ö¹Í¤¨Êý¡¢Âª¤¨Êý¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤â¸Ä¡¹¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤ÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÃæÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð¤ß¸ò¤¸¤ê¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¡¢¼¸¤ë¤È¤¤Ï¼¸¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ÂÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÂÌÌÜ¤È¡Ä¤½¤³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥é¥À¥é¤·¤¿Îý½¬¡ÄÎý½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦µÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤«2²ó·ë¹½¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¤¦¤È¤¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡ª¡×
¡¡¤³¤ì¤âÃæÅÄ´ÆÆÄÎ®¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¡×¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£Áª¼ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£À®²Ì¤Ï¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤µ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
SAGAµ×¸÷¤Î»î¹ç·ë²Ì¡ÊÂÐÅì¥ì¼¢²ì¡Ë
¢£GAME1¡Ê21Æü¡Ë¡¡3¡½0¡Ê25¡½11¡¢25¡½20¡¢25¡½14¡Ë
¢£GAME2¡Ê22Æü¡Ë¡¡3¡½0¡Ê25¡½20¡¢25¡½16¡¢25¡½19¡Ë
¢¨SAGAµ×¸÷¤ÎGAME1¤ÈGAME2¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÊÂè1¥»¥Ã¥È¡Ë
¢£¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡±É³¨Î¤¹á¡Ê34¡Ë
¢£¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥µ¥à¥Ç¥£¡Ê27¡Ë
¢£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡ËÌÁë°¼²»¡Ê21¡Ë¡¢¥ª¥ë¥¬¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ä¥¡¥ê¡Ê29¡Ë
¢£¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Ê24¡Ë¡¢Ê¿»³»íÕÁ¡Ê25¡Ë
¢£¥ê¥Ù¥í¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê25¡Ë