Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ÇÂ¨¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¡×
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¤Ä¤¤¤ËÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢²ÃÆþÁá¡¹¤ÎºòÇ¯£··îËö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±¦ÂÃæÂ¹ü¤ò¹üÀÞ¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¸å¡¢º£Ç¯£²·î¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÂÔË¾¤Î¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Íâ·î¤ËÆ±²Õ½ê¤òÉé½ý¡£ºÆ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¡Ê£¶¡½£²¡Ë¤Çº£µ¨½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£µ¡Ý£²¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î£±Ê¬¸å¤ËÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»¤¬¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤¿¤á¡¢°ËÆ£¤ÏÉüµ¢Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°ËÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î238Æü´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MIA SAN MIA¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤¬£±Ê¬¤Ç¹âÀºÅÙ¥¢¥·¥¹¥È
