¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¡¡¡ÖÀèÆü3¿Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¡×¿Íµ¤¥¢¥Ê¡õ¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î¥×¥é¥Ù²ñ¿©S¤Ë¡Ö°ÂÄê¤Î3¿Í¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡õ¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï²æ¤é¤¬¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Î39²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀèÆü3¿Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¡¢¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»³Î¤¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¤ÏÂ¿©¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¡ÊÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Ï¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡Ë¡¡ÏÃ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢»þ´Ö¤¬°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡ªÀäÂÐ¤Ë³°¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ï23Ç¯9·î¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÄ«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¤ÇMC¤È¤·¤Æ¶¦±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹°Ãæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚÊý¤ÈÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶·ã¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê¤Î£³¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤3¿Í¡×¡Ö3¿Í¤¬ÃçÎÉ¤·Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥â¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿3¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´óÀÊ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£