»î¹ç¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¹æµã¡£¤½¤ÎÈà¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤È¤Ï¡©¡¿¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2¡Ê3¡Ë
▶▶ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à▶▶¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2
¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¤·¤´¤Ç¤¼Ò°÷¤Î»Ô°æÅì¡Ê¤¢¤¬¤ê¡Ë¡£¼ñÌ£¤Ç¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¡¦ÊÂÌîÊ¿ÂÀ¤¬¼«Ê¬¤Î¥¬¥Á¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡ª ÇÛ¿®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¥Ð¥ì¤ÏÌ¿¼è¤ê¡£¼ÒÆâ¤Ç¿ä¤·¤ÎÉÛ¶µ¤ËÎå¤à¸åÇÚ¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¼¼ê¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤±¤ì¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¸åÇÚ¤È¾¯¤·¤º¤ÄÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¥²¡¼¥àÂç²ñ¤Ø¤ÎÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÊÑ²½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¿È¥Ð¥ì¤Î´í¸±À¥¢¥Ã¥×!? ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÛ¿®¼Ô✕¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÆü¾ï¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ß¥Ä¥³¥·Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥ß¥Ä¥³¥·¡¿¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2¡Ù