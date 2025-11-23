Í³Èþ¤«¤ª¤ë¡¡75ºÐ¶á±Æ¤¬¼ã¤¹¤®¤ë¡¡15ºÐ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º°Ý»ý
¡¡½÷Í¥¤ÎÍ³Èþ¤«¤ª¤ë¡Ê75¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£·î12Æü¤Ë75ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Í³Èþ¡£¡Ö»ä¡¢Í³Èþ¤«¤ª¤ë¤Ï²¿¤È75ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤ä²ÈÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ëÍ³Èþ¡£5Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢15ºÐ¤«¤é¥Ð¥¹¥È86¡¢¥¦¥¨¥¹¥È57¡¢¥Ò¥Ã¥×86¥»¥ó¥Á¤È¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£