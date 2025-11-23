Àé½©³ÚµÙ¾ì¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¡¡£±¥«·î´Ö¤Î°ÂÀÅ²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¡¡Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ö°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡¦Àé½©³Ú¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬µÙ¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ïº¸¸ªº¿´ØÀáÃ¦±±¤Ç£±¥«·î´Ö¤Î°ÂÀÅ²ÃÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï£³ÇÔ¤Ç²£¹ËË¾ºÎ¶¡¢´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤È¤È¤â¤Ë»òÇÕÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ë¤Ó¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëË¾ºÎ¶¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¶×ºù¤È¤Î¼èÁÈ¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÈÍ¥¾¡·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤ºÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¸ªº¿´ØÀá¤òÄË¤á¤¿¡£°ÂÀÄ¶ÓÀï¤ÎÎ©¤Á¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¡£º£Ä«¡¢·Î¸Å¾ì¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤ÆÌµÍý¤Ï¤µ¤»¤ºµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Àé½©³Ú¤ÎµÙ¾ì¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¡ÊÅß½ä¶È¤Ï¡ËµÙ¾ì¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£