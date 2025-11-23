[11.23 J3Âè37Àá](CFS)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:²¬¹¨Æ»

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£]

ÀèÈ¯

GK 31 Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ß

DF 5 ±ü°æÎÊ

DF 28 ¾®À¾·ÄÂÀÏº

DF 33 ´¥µ®ºÈ

DF 42 ¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á

MF 8 ¿¹½Óµ®

MF 10 ²¬ÄíÍµµ®

MF 16 ²ÃÆ£¾æ

FW 39 ¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó

FW 77 ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì

FW 90 ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«

¹µ¤¨

GK 1 ¸¶ÅÄ¶ÖÍÇ

DF 3 ÁýÅÄ½¤ÅÍ

DF 7 ÎëÌÚÎ´²í

MF 11 É½¸¶¸¼ÂÀ

MF 13 ÂçÖºµ®

FW 9 ÅÔÁÒ¸­

FW 22 ÎëÌÚÍµÅÍ

FW 23 µÈÅÄÆÆ»Ö

FW 79 ã·Æ£·ÃÂÀ

´ÆÆÄ

º£ÌðÄ¾¾ë

[ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í]

ÀèÈ¯

GK 21 ¾¾¸¶ñ¥ÂÁ

DF 2 ¼ò°æ¿ò°ì

DF 3 ÉÚÅÄ¹¯Ê¿

DF 7 ÂçÌîÍ¤ºÈ

MF 5 Ä¹Ã«ÀîÍº»Ö

MF 8 ¶áÆ£µ®»Ê

MF 25 ÅÄÃæ¹¯²ð

MF 28 Æ£Àî¸×ÂÀÏ¯

MF 33 °ÂÆ£°ìºÈ

MF 46 ¸Å²ì½ÓÂÀÏº

FW 11 ¿Ê¹·Ê¿

¹µ¤¨

GK 1 ÅÄ¿¬·ò

DF 4 ¹ÔÆÁ±Í

DF 24 º½¿¹ÏÂÌé

MF 10 »³ÃæÎï±û

MF 15 Èõ¸ý³ð

MF 17 ¹úÆá¶¬»Ê

MF 23 ¥¤¥à¡¦¥¸¥Õ¥ó

MF 35 ¥¤¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó

FW 20 ²ÃÇ¼Âç

´ÆÆÄ

Æ£ËÜ¼çÀÇ