FCÅìµþMFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬Îý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¡ÄÉüµ¢¤ÏÍèµ¨¤Î¸«¹þ¤ß
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡FCÅìµþ¤Ï23Æü¡¢MFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬º¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤Ï¼õ½ýÆü¤è¤êÌó10¡Á12½µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¶ÀÑÅÄ¤Ïº£µ¨¤ÎJ1¤Ç34»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢6·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤Èº£·î13Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿Æ±16Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¡£12·î6Æü¤ÎJ1ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ï23Æü¡¢MFÉ¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¤¬º¸ÂçÂÜÆóÆ¬¶ÚÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤Ï¼õ½ýÆü¤è¤êÌó10¡Á12½µ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É¶ÀÑÅÄ¤Ïº£µ¨¤ÎJ1¤Ç34»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢6·î¤Ë¤ÏAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤Èº£·î13Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿Æ±16Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¡£12·î6Æü¤ÎJ1ºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£