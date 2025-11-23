[11.23 J2Âè37Àá](¥½¥æ¥¹¥¿)

¢¨14:00³«»Ï

¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]

ÀèÈ¯

GK 1 »³ÅÄ¸µµ¤

DF 2 ²¬ºêÎ¼Ê¿

DF 13 ºÍÆ£Î¶¼£

DF 19 ÈøºêÍ¥À®

DF 71 Èª¶¶Âóµ±

MF 7 ¿åÃ«ÂóËá

MF 20 µÈ²¬²íÏÂ

MF 25 Æ£»³ÃÒ»Ë

MF 29 º´Æ£Âç¼ù

FW 34 ÎëÌÚæÆÂç

FW 40 º´ÀîÞ«²ð

¹µ¤¨

GK 17 ¥ë¥«¡¦¥é¥É¥Æ¥£¥Ã¥Á

DF 16 Â¼¾¾¹ÒÂÀ

MF 14 ÂçÀÐÎµÊ¿

MF 31 ÀÐÅÄÎ¿ÂÀÏº

MF 45 ÎëÌÚÍÛÀ®

MF 66 ÅÚ°æ¹Èµ®

FW 8 Èª½á´ð

FW 9 ÃæÂ¼Î¼ÂÀ

FW 11 ³áÃ«À¯¿Î

´ÆÆÄ

µÈÅÄ¸¬

[¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ]

ÀèÈ¯

GK 33 ÎÓ¾´ÍÎ

DF 2 ¹âÅÄÌºÂÁ

DF 5 ¿ûÅÄ¿¿·¼

DF 39 ÀÐÈøÎ¦ÅÐ

DF 44 °æ¾å»í²»

MF 8 ÉðÅÄ±Ñ¼÷

MF 10 ³ùÅÄÂçÌ´

MF 14 ÁêÎÉÎµÇ·²ð

MF 47 ¹ÓÌÚ½ÙÂÀ

FW 11 ¶¿²ÈÍ§ÂÀ

FW 99 µÜºê¹ã

¹µ¤¨

GK 1 ËÙÅÄÂçÚö

DF 3 ±ü»³À¯¹¬

DF 19 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥â¥é¥¨¥¹

DF 25 ¿¿À¥Âó³¤

MF 15 ÆîÁÏÂÀ

MF 17 ¹©Æ£ÁóÀ¸

FW 9 ¥¨¥í¥ó

FW 48 ÃæÅÄÍ­Í´

FW 59 ¾®ÎÓ¿´

´ÆÆÄ

¿¹»³²ÂÏº