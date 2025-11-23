ÏÂÀ½¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¡ªÀ¾Éð¤Î°éÀ®¥É¥é7¡¦°ÂÆ£¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë98¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¶µð´Á¡¡¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤â¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë98¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å110¥¥í¤ÎµðÂÎ¤ò¸Ø¤ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¡¦°ÂÆ£¶äÅÎ¡Ê22¡á»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤À¡£
¡¡µý±É¤«¤é¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÁÅç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹â¹»¤Ç¤ÏÌî¼ê·óÇ¤¤À¤Ã¤¿¤¬Âç³Ø¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ö¡Êº£Ç¯¤Î¡Ë9·î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌî¼ê¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ìî¼ê·Ð¸³¤¬¥¼¥í¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¥×¥í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¡£
¡¡¾®6¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë64¥»¥ó¥Á¡¢Ãæ2¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë88¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿²¤ë»Ò¤Ï°é¤Ä¡×¤òÃÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥À¥ó¥¯¡Ê¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÆ£¡£24Æü¤«¤é¤Ï²Æì¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇÀÊ¤ä¼éÈ÷¤Î´¶³Ð¤òÆÀ¤Æ¡¢²ÝÂê¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£