À¾Éð¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡¡¥É¥é2´ä¾ë¤ÏÇØÈÖ20¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÈÖ¹æ¤ò¡×ËÜ²È¡¦´äµ´¤Î¤è¤¦¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤¯¤ï¤¨¤ë¡©
¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦´ä¾ëñ¥¶õÅê¼ê¡Ê22¡áÃæÂç¡Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö20¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ç¤ÏºÇ¶á¤ÏËÅÄÀ¶¡Ê¸½Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢Ìî¾åÎ¼Ëá¤é±¦Åê¼ê¤¬ÉÕ¤±¤¿ÈÖ¹æ¡£¡Ö´ðËÜ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¤¤¤¦´ä¾ë¤Ï¡Ö20ÈÖ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤ÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¡Ê¿·¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£Å·Á³¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£¥×¥í¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡´ä¾ë¤È¤¤¤¨¤Ð´Á»ú¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢¿Íµ¤ÌîµåÌ¡²è¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë´äµ´ÀµÈþ¤¬¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¤Î´äµ´¤È¤«¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´ä¾ë¡£ËÜ²È¤Î¤è¤¦¤ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£