¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10ÉÕ¤¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°éÀ®Áª¼ê7¿Í¤ò´Þ¤á¤¿13¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê22¡áÌÀÂç¡Ë¤¬ÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö10¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¤·¤Ê¤¦¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ10¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¾®Åç¡£Êá¼ê¤ÇÇØÈÖ¹æ10¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µÀ¾Éð¤Ç19Ç¯¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¿¹Í§ºÈ¡Ê¸½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡¾®Åç¤â¿¹¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÊÂç³Ø»þÂå¤«¤é¡ËÀ¨¤¤»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ê±ÇÁü¤ò¡Ë¸«¤ÆÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ±¦Â¤Î¾å¤²Êý¤Ê¤É¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤ÇÌ¾Á°¤¬¡ÖÂç²Ï¡×¤ÎÁª¼ê¤Ï¾åÅÄÂç²Ï¡¢Ê¿ÂôÂç²Ï¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥³¥¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£