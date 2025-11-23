ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡¢Íèµ¨ÅÐ¾ì»þ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ë¾è¤é¤º¡©¡¡´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤âÂÀ¸ÝÈ½²¡¤¹ÏÓÁ°¤Î¡Ä
¡¡ºå¿À¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤¬23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö·ãÁö¥»¥°¥¦¥§¥¤¥ê¥ì¡¼¡×¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÅÆ°ÆóÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢5¿Í1ÁÈ¤Î2¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥ê¥ì¡¼¡£¾¡ÇÔ¤Ï¡¢ÀÖÁÈ¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÂ¼¾å¤¬¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹´Ö¤Ë¡¢ÇòÁÈ¤ÎÀÐ°æ¤¬ÂçµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡MVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÇòÁÈÂè4Áö¼Ô¤ÎµÚÀî²íµ®¤Ç¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¾è¤ê¤³¤Ê¤¹²÷Áö¡£¿Ê¹ÔÌò¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥«¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥°¥¦¥§¥¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¤À¤Ã¤¿¡£