¡È°®¼ê²ñ¤Ë¥ª¥¿¥¯1¿Í¡ÉÏÃÂê¤ÎSKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢¾×·â¤ÎÌÈµö¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµö¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛSKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¤¬¡¢11·î22Æü¤Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµö¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯1¿Í¡ÉÏÃÂê¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¾¿Æ¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
ÁêÀî¤Ï¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤Ëµï¤½¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÌÈµö¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¹¹¿·Á°¤ÎÌÈµö¾Ú¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¡È°Ìò´¶¡ÉÉº¤¦°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÈµö¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¤Ç¤¤Æ¥¢¥Ä¤¤¡×¤È´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¤ÇµÕ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤è¤ê½÷²¦ÍÍ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¿Í¡×¡ÖÌÈµö¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÀî¤Ï2003Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯3·î15Æü²ÃÆþ¤Î7´üÀ¸¤Ç¸½ºß¥Á¡¼¥àS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢°®¼ê²ñ¤Ë¥ò¥¿¥¯¤¬1¿Í¤·¤«Íè¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡SKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢ÌÈµö¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡SKE48ÁêÀîÃÈ²Ö¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¤ÇµÕ¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¤È¤¤¤¦¤è¤ê½÷²¦ÍÍ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÈþ¿Í¡×¡ÖÌÈµö¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
