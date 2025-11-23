ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ËÇ®Ãæ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼Î¤ÈÁ¤¬£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö¤ä²Ö¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢·î¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ÃÂÀ¸·î¤Î£¸·î¤Ï¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Ç¡Ö²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø¾ðÇ®¡Ù¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¤â»ý¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡££±£²·î¤ÏÀÖ¤¤¥Ð¥é¤Ç¡Ö»ä¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤¬ÀÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ø±Ê±ó¤Î°¦¡Ù¤Ç¤¹¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï£±£°£°ÅÀËþÅÀÃæ£±£²£°ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤ò½¬¤¤½é¤á¤Æ¡¢¤³¤Î£²¤«·î¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ã±¸ìÄ¢¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢È¯²»¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤ª»Å»ö¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£ÍèÇ¯¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Î¤ªÍ§Ã£¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£