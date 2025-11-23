Å·¿´VSÂó¿¿¤ÎÀ¤³¦Àï¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¡¡WS¤Ç¥É·³¤È·ãÆ®¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ÈÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬24Æü¤Ë¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£23Æü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°Æü·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë53.4¥¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¶½¹Ô¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·èÀï¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£·×ÎÌ¸å¤Î¼èºà¤Ç°æ¾å¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤É½¾ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Î¶¨»¿¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ãÆÍ¡£ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦º´Æ£±ÑÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈÀÄ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤¹¤´¤¤À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥È¥í¥ó¥È¤È¤¤¤¦³¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡WBCÆ±µé²¦ºÂ¤ÏÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤¬IBFÆ±µé²¦ºÂ¤È¤È¤â¤ËÊÖ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°ìÀï¤Î¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢WBC¤«¤éÆÃÀ½¤Î¡Ö»ø¥Ù¥ë¥È¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë