¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¡ÎÞ¤Î½éÍ¥¾¡¡ª¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿Í¤Î¡È¤Ê¤Ç¤·¤³·³ÃÄ¡É²÷µó¡¡32ÅÙÌÜÄ©Àï¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×
¡¡¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á6¶è´Ö42.195¥¥í¡Ë
¡¡½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£32²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ï7ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¡¢°ìºòÇ¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤¬3°Ì¡£4°Ì¤Ë¤Ï»°°æ½»Í§³¤¾å¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª6¶è¡Ê6¡¦795¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè32²óÂç²ñ¤Î¥Ç¥ó¥½¡¼¡¦ÀÐ¶¶Ëã°á20Ê¬48ÉÃ¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦Ê¿²¬ÈþÈÁ¤¬¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£2°Ì¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦¾®Êë¿¿½ï¤«¤éÄÉÁö¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ç´¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤òÅÏ¤µ¤º¡¢Èá´ê¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£2°Ì¤È¤Ï¤ï¤º¤«7ÉÃº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ëÃÏÅÀ¤ÇÊ¿²¬¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¡¢Á´°÷¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´¶Æ°¡£Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë4¶è¤âÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÇÎ×¤ß¡¢¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âô胗¸ü»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢ºÇ½ª6¶è¤òÎÏÁö¤·¤¿Ê¿²¬¤Ï¡ÖÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆ§¤óÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¶è¡Ê7¡¦0¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ21Ê¬27ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë20ºÐ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¿åËÜ²ÂºÚ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦»³ËÜÍ¿¿¤¬¥Ô¥¿¥êÄÉÁö¤·¤¿¤¬¡¢¿åËÜ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢21Ê¬30ÉÃ¤Ç1Ãå¡£¶è´ÖµÏ¿¤Ë3ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¶è¡Ê4¡¦2¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè44²óÂç²ñ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¡¦»³ËÜÍ¿¿12Ê¬56ÉÃ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÄÍËÜÍ¼Íõ¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯²÷Áö¡£2°Ì¤È¤Ï16ÉÃº¹¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼Í§¹á¤ÎÄÉÁö¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢ÄÍËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò·ø¼é¡£2°Ì¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤È¤Ï19ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦3¶è¡Ê10¡¦6¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹ÃæÍþÍü²Â33Ê¬04ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¤¬Æ¨¤²¤ëÅ¸³«¡£»ñÀ¸Æ²¤Ï8°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¸ÞÅçè½Çµ¤¬2°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¡¢10°Ì¤À¤Ã¤¿JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤â¹ÃæÍþÍü²Â¤¬²÷Áö¤·¡¢7¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦ã·Æ£¤ß¤¦¤â21°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÉÔÇËÀ»°áÍè¤â11°Ì¤«¤é5°Ì¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯Å¸³«¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤ì¤ë4¶è¡Ê3¡¦6¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Îµþ¥»¥é¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥à¥«¥ê10Ê¬45ÉÃ¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¡¦º´¡¹ÌÚÍü¼·11Ê¬11ÉÃ¡Ë¤Ç¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¿ÀÂ¼³Ø±à»þÂå¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2´§¡Ê1500m¡¢3000m¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥ê¥Ð¡¦¥«¥í¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ÃæÅç¼ÓÌï¤òÈ´¤µî¤êÆÈÁö¾õÂÖ¡£10Ê¬38ÉÃ¤Ï¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5¶è¡Ê10¡¦0¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè41²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ31Ê¬28ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆµÕÅ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÂÀÅÄ¶×ºÚ¤È¡¢2°Ì¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ºÙÅÄ¤¢¤¤¤È¤Ï41ÉÃº¹¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÙÅÄ¤¬¥ê¥º¥àÎÉ¤¯²÷Áö¤·¤ÆµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤Ï7ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ëµÕÅ¾·à¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¡£
¡¡¢§Âô胗¸ü»Ö´ÆÆÄ¡Ö¤ª¤á¤Ç¡Ä¡¢¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¹¤äÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§1¶è¡¦¿åËÜ¡ÖºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡¤ÎÄÍËÜ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âº¹¤ò³«¤±¤ÆÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¢§2¶è¡¦ÄÍËÜ¡Ö¡ÊÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ë¤â¤¦¡Ä¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¢§3¶è¡¦ÌðÅÄ¡Ê¼ç¾¡Ë¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¸å¤Ï±ØÅÁ¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤âÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡¢´ÆÆÄ¤â¡¢Áª¼ê¤â´Þ¤á¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¢§4¶è¡¦ÃæÅç¡ÖÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¢§6¶è¡¦Ê¿²¬¡ÖËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤6¡¦7¥¥í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤Ä¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Ï´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆ§¤óÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤È¤Îº¹¤¬²¿ÉÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê5¶è¡¦ºÙÅÄ¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡Ë
¡¡¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ»²²Ã¥Á¡¼¥à¡Û
¡úÁ°²óÂç²ñ¤Ç8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¥Á¡¼¥à¡ú
JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢´äÃ«»º¶È¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢»ñÀ¸Æ²
¡úÍ½Áª²ñ¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16¥Á¡¼¥à¡ú
»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢Å·Ëþ²°¡¢µþ¥»¥é¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢Èî¸å¶ä¹Ô¡¢¥Î¡¼¥ê¥Ä¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢°¦É²¶ä¹Ô