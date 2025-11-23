¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û»°°æ½»Í§³¤¾å¡¦ÉÔÇË¤Á¤ã¤ó¤¬6¿ÍÈ´¤²÷Áö¡ª¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÄ»È©¤â¤ó¤ä¡×
¡¡½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¡Ê22¡Ë¤Ï3¶è¡Ê10.6¥¥í¡Ë34Ê¬00ÉÃ¤Î¶è´Ö6°Ì¤ÇÁö¤ê¡¢Á´ÂÎ11°Ì¤«¤é5°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÉÔÇË¤Ï11ÈÖ¼ê¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢8¥¥í²á¤®¤Ë2¿Í¡¢10¥¥¥íÉÕ¶á¤Ç3¿ÍÈ´¤¡£6¿ÍÈ´¤¤Î¥È¥Ã¥×¤«¤é5ÈÖ¼ê¤ÇÁö¤ê½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÂóÂç1Ç¯»þ¤Ë½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÆüËÜÎòÂå3°Ì¤Î30Ê¬45ÉÃ21¤òµÏ¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¸Î¾ã¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÉü³è¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¡ÈÉÔÇË¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎÉü³è¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÎ¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¡ÖÉÔÇË¤Î¥´¥Ü¥¦È´¤¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡ª¡×¡ÖÄ»È©¤â¤ó¤ä¡×¡ÖÉÔÇË¤Á¤ã¤ó¤¬Éü³è¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤Áö¤ê¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤¿¡£