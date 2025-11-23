¡Ú°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡ÛAI¡È6ËüÄÌ¤ê¡É¤Ç°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¡©¡ª¿Ê¤à±ß°Â¡Ä´ë¶È¤Î¡È¿·¡É°ÙÂØÂÐºö¤È¤Ï¡©
±ß°Â¡¢³ô¹â¤Î¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤ª¤è¤½21Ãû3000²¯±ß¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò·èÄê¤·¤¿¤Ê¤É¤«¤é¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¤µ¤é¤Ë±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½°ì¤«·îÈ¾¤¢¤Þ¤ê¤Ç10±ß¤Û¤É±ß°Â¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ë±ß¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2008Ç¯¤Î¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤éÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¤¿2012Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï29±ß¤Û¤É±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Â³Íø¾å¤²¤ÇÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤Ï40±ß°Ê¾å±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÉÒ´¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï´ë¶È¤Ç¤¹¡£Íð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ÙÂØ¤ËÂÐ¤·¡¢º£¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Â»¼º¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡¢Íø±×¤ÏºÇÂç¸Â¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°ÙÂØ¤ÎÍð¹â²¼¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö·üÇ°ºàÎÁ¡×
°ÙÂØ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑÆ°¤Ï¡¢¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë¶È³èÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¤¬º£Ç¯8·î¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙÀßÈ÷Åê»ñ·×²èÄ´ºº¡¦´ë¶È¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÅú¤·¤¿Âç¼êÀ½Â¤¶È355¼Ò¤Î¤¦¤Á53.2¡ó¤¬¡Ö°ÙÂØÊÑÆ°¡×¤ò·Ð±Ä¾å¤ÎÉÔ°ÂÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤âÂç¼êÀ½Â¤¶È¤Î56.8¡ó¤¬¡Ö°ÙÂØ¤¬¥ê¥¹¥¯¤À¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ºöÅê»ñ¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡Ö³¤³°Çä¾åÈæÎ¨¤¬¹â¤¤´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Ï´ë¶È¼ý±×¤ò»»Äê¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö²áÅÙ¤Ê°ÙÂØÊÑÆ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ý»Ù·×²è¤¬¸Ç¤Þ¤é¤º¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üAI¡È6ËüÄÌ¤ê¡É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë°ÙÂØÊÑÆ°¤òAI¤¬Í½Â¬¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂ»¼º¤òËÉ¤®´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ËËÜ¼Ò¤ò»ý¤Ä¥È¥ì¡¼¥À¥à¼Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥È¥ì¡¼¥À¥à°ÙÂØ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÏAI¤¬Ì¤Íè¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¿ô¤Ï6ËüÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë6Ëü¿Í¤ÎAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Í½Â¬¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¡¢Í¢½ÐÆþ¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¼êË¡¤Ç³°²ß¤ÎÄ´Ã£¤ä°ÙÂØ¼è°ú¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯5·îËö¤«¤é±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î»þÅÀ¤Ç¡¢¼è°úÍ½Ìó¤ÎÎß·×¼è°ú³Û¤Ï1000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îºåº¬¿®°ì»á¤¬¤«¤Ä¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£³¤³°¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ÙÂØÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë¶ä¹Ô¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¹Ô¤â¸«Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¸ý¤òÊÄ¤¶¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼è°ú¤¹¤ëÅÙ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë14¤ÎÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£ºåº¬»á¤Ï¡¢Æâ¼û¤¬½Ì¾®¤·³¤³°»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬³¤³°¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÀï¤¨¤ë¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê·èºÑ¤äÎ¾ÂØ¡Ë¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ìò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤È´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üKADOKAWA¡¡¥¢¥Ë¥á¤Î³¤³°Çä¤ê¾å¤²¤¬Áý²Ã¡¡¡Ö°ìÈÖÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï°ÙÂØ¤ÇÂ»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëKADOKAWA¡£ÆÃ¤Ë°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬³¤³°¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¡£KADOKAWA¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ïhulu¤äAmazonPrime¡¢Netflix¤Ê¤É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÇÛ¿®¼ýÆþ¤¬¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
KADOKAWA¡¡¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä´ë²è¶É¡¡ºâÌ³Éô¡¡ËÙÍº²ðºâÌ³ÀïÎ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡ÖÅö¼Ò¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³¤³°¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó³°²ß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÙÂØ¤¬1±ßÆ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢Â»±×¤Ë²¯±ßÃ±°Ì¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤À¤±¤ÇÂ»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¤«·î¤´¤È¤Ë°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼êË¡¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¶ä¹Ô5¡Á6¼Ò¤Î¸«ÄÌ¤·¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥ê¥Ý¡¼¥È¤Î²òÆÉ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö¿ôËü¿Í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
KADOKAWA¡¡¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä´ë²è¶É¡¡ºâÌ³Éô¡¡ËÙÍº²ðºâÌ³ÀïÎ¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¼ê´Ö²Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÊªÍýÅª¤ËÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¹¤¼è¤ê¤Ï°ÊÁ°¤ËÈæ¤ÙÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î2¡Á3¼Ò¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¥È¥ì¡¼¥À¥à¼Ò¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò½¸¹çÃÎ¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôËüÂÎ¤ÎAI¤Î°Õ¸«¤Î½¸Ìó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ôËü¿Í¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¼«ÎÏ¤Ç¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¸úÎ¨Åª¤ÇÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡×
¡üÀìÌç²È¤Ï¡Ö¾ÍèÍ½Â¬¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¡£¡ÖÃ»´ü¤Î¼è°ú¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ÏÍ¸ú¡×
ÆüËÜ´ë¶È¤Î°ÙÂØÀïÎ¬¤Ë¾Ü¤·¤¤²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤Îº´Æ£À¶Î´¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤Þ¤À°ÙÂØÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤ËAI¤ÎÆ³Æþ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤Îº´Æ£À¶Î´¶µ¼ø¡Ö¾Íè¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í½´ü¤»¤ÌÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁê¾ì¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬²áµî¤Î·Ð¸³¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð1¡Á2¤«·îÀè¤Î°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Âç¼êÀ½Â¤¶È¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ÙÂØÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢AI¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¸Â¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ³Æþ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¤Îº´Æ£À¶Î´¶µ¼ø¡Ö¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¤ÎÂç´ë¶È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÀ¸»ºÈÎÇäµòÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢½Ð¤Ï¼«¼Ò¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¸þ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶ÈÆâËÇ°×¤Ç¤Ï¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë»ñ¶â·èºÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ÙÂØÍ½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é´ë¶È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤ÊÇäÇã¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢AI¤Î³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶áÇ¯¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼è°ú¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë½Ö»þ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¹âÂ®¡¦¹âÉÑÅÙ¤«¤Ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼è°ú¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢Áê¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯AI¤Ç¤¹¡£Ã»´ü¤Î°ÙÂØ¼è°ú¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢AI¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤«¤éAI¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×