75ºÐ¤Î¿Æ¤Ë¡Ö¿©ÎÁ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡×¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤Ë¡ÖÉÞÍÜ¤¹¤ì¤ÐÀÇ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹µ½ü¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡ÖÇ¯¼ý600Ëü±ß¡×¤Î¥±ー¥¹¤Ç»î»»
75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤òÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¾ò·ï¤È¤Ï
ÉÞÍÜ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¡×¤È¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤Ï¸å´ü¹âÎð¼Ô°åÎÅÀ©ÅÙ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÇË¡¾å¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ç¤Ê¾ò·ï¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÊÌµï¤Ç¤âÀ¸³èÈñ¤äÆüÍÑÉÊ¤Î±ç½õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÅÍÜ¤Ê¤É¤ÇÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Äê´üÅª¤ÊÁ÷¶â¤ä»Ù±ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤ÎÇ¯´Ö½êÆÀ¤¬48Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
Ç¯´Ö½êÆÀ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤«¤éÉ¬Í×·ÐÈñ¤ä¹µ½ü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¤¹¡£µëÍ¿½êÆÀ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ýÆþ103Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯¶â¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð75ºÐ°Ê¾å¤Ï158Ëü±ß°Ê²¼¡Ê¸øÅªÇ¯¶â¹µ½ü110Ëü±ß¡Ë¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
ÀÄ¿§¡¦Çò¿§¿½¹ð¼Ô¤Î»ö¶ÈÀì½¾¼Ô¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î»ö¶È¤ËÀì¤é½¾»ö¤·¤ÆµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»ö¶ÈÀì½¾¼Ô¤È¤Ê¤êÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý600Ëü±ß¤Ê¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀáÀÇ¤Ç¤¤ë¡© ÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÎÌÜ°Â
75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹µ½ü³Û¤Ï¡¢¿Æ¤¬¡ÖÏ·¿ÍÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Ç48Ëü±ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ç38Ëü±ß¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý600Ëü±ß¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢
¡¦½êÆÀÀÇ¡§48Ëü±ß¹µ½ü¢ªÇ¯´ÖÌó9Ëü6000±ß¤Î·Ú¸º
¡¦½»Ì±ÀÇ¡§38Ëü±ß¹µ½ü¢ªÇ¯´ÖÌó3Ëü8000±ß¤Î·Ú¸º
¡¦¹ç·×¡§Ìó13Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì
·î¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢1Ëü±ß¤Û¤É¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¶â³Û¤Ç¤â¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¡©
ÆüÍÑÉÊ¤Î±ç½õ¤ä»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö·î3000±ßÄøÅÙ¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÀ³Î¤Ê¶â³Û´ð½à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö°ÂÄêÅª¤Ë¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¨¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê±ç½õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©ÎÁÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤òÄê´üÅª¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ëè·î¡¢¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Î¶â³Û¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦°åÎÅÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤ò»Ò¤¬°ìÉôÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë
°ìÊý¡¢±ç½õ¤¬¤´¤¯¾¯³Û¤Ç°ì»þÅª¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇË¡¾å¤Î¡ÖÀ¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±ç½õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³èÈñ¤Î°ìÉô¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÇÌ³½ð¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¾ÚÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÄÌ¾ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦¶ä¹Ô¿¶¹þ¤ÎÌÀºÙ¡Ê»ÅÁ÷¤ê¤ÎµÏ¿¡Ë
¡¦ÆüÍÑÉÊ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È
¡¦°åÎÅÈñ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂØ¤¨»ÙÊ§¤¤µÏ¿
°åÎÅÈñ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ×Ãí°Õ
75ºÐ°Ê¾å¤Î¿Æ¤òÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó13Ëü±ß¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹ÈñÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Î½êÆÀ¤¬¹â¤¤¤Û¤ÉÉéÃ´¾å¸Â³Û¤¬¾å¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬»Ò¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ê¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ¤¬¹â¤¤À¤ÂÓ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤È¡¢·î³Û¤Î¾å¸Â¤¬4Ëü4400±ß¤«¤é¡¢14Ëü100±ß¤Ë°ú¤¾å¤¬¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¸ú²Ì¤è¤ê¤â°åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Èー¥¿¥ë¤Î»Ù½Ð¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
