¡Ú2025Ç¯¡Û¡Öº£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤ä¤Ð¤¤¡Ä¡×¤È·ÐÍý¤ÎÍ§¿Í¤¬¥Ý¥Ä¥ê¡£ÆÃ¤Ë¡ÈÂç³ØÀ¸À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¡É¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤ÏÍ×Ãí°Õ!? ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡Ö4¤Ä¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¡×¤È¤Ï

Ç¯ËöÄ´À°¤È¤Ï
Ç¯ËöÄ´À°¤È¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ËÇ¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½êÆÀÀÇ³Û¤È¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿½êÆÀÀÇ³Û¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´À°¼êÂ³¤¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÉÔÂ¤·¤¿Ê¬¤ÏÄÉ²Ã¤ÇÇ¼ÉÕ¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯Ç¼¤á¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï´ÔÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤Ï¡¢µëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëºÝ¤Ë½êÆÀÀÇ¤¬¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀµ³Î¤ÊÀÇ³Û¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Ëö¤Ë·×»»¤·Ä¾¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÀµ³Î¤Ê½êÆÀÀÇ³Û¤ò·×»»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¹µ½ü¹àÌÜ¤Î·×»»¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î³Æ¼ï¹µ½ü¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬¡¢º£²ó²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
2025Ç¯¤Î¼ç¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÁÏÀß
ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±°ìÀ¸·×¤Î19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÂç³ØÀ¸À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÀµÁ°¤ËÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀ¤¬48Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤é103Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀ85Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤é150Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Ï63Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢85Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢123Ëü±ß¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤é188Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹µ½ü³Û¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê½êÆÀ¤È¹µ½ü³Û¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¿ÞÉ½1¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」より引用
ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î½êÆÀÍ×·ï¤Î²þÀµ
Âç³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤â½êÆÀÍ×·ï¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Î½êÆÀÍ×·ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç48Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤é103Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þÀµ¤Ç58Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ê¤é123Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¿ÞÉ½2¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」より引用
´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Î°ú¤¾å¤²
¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬2350Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢´ðÁÃ¹µ½ü³Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÎ§¤Ç48Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ç½êÆÀ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¹µ½ü³Û¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¹µ½ü³Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½êÆÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¿ÞÉ½3¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」より筆者作成
µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü³Û¤Î°ìÉô°ú¤¾å¤²
µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬°ìÉô¤Ç°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÞÉ½4¤Î¤è¤¦¤ËµëÍ¿¼ýÆþ¤¬190Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ç¹µ½ü³Û¤¬65Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」より引用
2025Ç¯¤ÎÊÑ¹¹¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ
º£²ó¤Î²þÀµ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÅÀ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Âç³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤ÄÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤ò°ìÄê°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ½êÆÀÍ×·ï¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÄ´À°¤ÎºÝ¤Ë¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¿½¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤â½êÆÀÍ×·ï¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þÀµ¤Ç¿·¤¿¤ËÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ê¤ë¿ÆÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¹µ½üÅù¡Ê°ÛÆ°¡Ë¿½¹ð½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤ä¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êÆÀ¶â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¶â³Û¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
2025Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´ðÁÃ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÁÏÀß¤ä´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÀÇÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç¸Â¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢²þÀµ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¹µ½ü¤Ê¤É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÉü½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
