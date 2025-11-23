¼«Âð²ÐºÒ¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤«¤é2¥«·î¡ÖÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¡×ÀöÂõµ¡¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤·¡ÖÂ¾¿Í¤Î²È½»¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÍî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¥Ú¡¼¤¬23Æü¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¶á¶·Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤«¤é2¥«·î·Ð²á¤·¡ÖÁá¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÁ´Á³ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¿Í¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÀöÂõµ¡Çã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤âÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Á´Éô¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¡£1²ó1000±ß¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢60Ê¬¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£