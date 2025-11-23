°æ¾åÂó¿¿3ÅÙÌÜÂ×´§¤Ø¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´°àú¡×¡¡Å·¿´¤Î¡Ö»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ËÊÖ»ö¤»¤º¡Ö¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÏÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤â53.4¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Âó¿¿¤ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î·»¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ½Å¡Ê¤ÎÍî¤ÁÊý¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤Ç¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÅ·¿´¤È27ÉÃ°Ê¾å¤Ë¤é¤ß¹ç¤¤¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÖ»ö¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÊÖ¤¹¤Î¤â¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Î´¶ÁÛ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡Öµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤ëWBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ËÆÃÀ½¤Î¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿Å·¿´¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Âó¿¿¤â¡Ö¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿ÍÍ»Ò¡£´ÙÍî¤«¤é13¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤ËÄ©¤à¤¬¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Å·¿´Áª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏPrime Video¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£