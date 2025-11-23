¡ÖÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â22Ëü±ß¡×¤òÊ§¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¡×¤ò°ú¤½Ð¤»¤ºº¤ÏÇ¡ª ½Ð¶â¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡© 2026Ç¯¸¡Æ¤¡È¤³¤É¤â»Ù±çNISA¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ
¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¤Ï½Ð¶â²ÄÇ½¤Ç¤â»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤¬»Ä¤ë
¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÀ©ÅÙÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤ÏÇ¯Îð¤äÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ºÁ´³ÛÊ§¤¤½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î½Ð¶â¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤äÁ°Äó¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç½Ð¶â¤Ç¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ÇÀ©¸Â¤¬Â³¤¯¤Î¤«¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð¶â¤Ç¤¤ë¥±ー¥¹¡Ê¸ýºÂ²òÌó¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡Ë
À©ÅÙ¾å¤â¤Ã¤È¤â¥¹¥àー¥º¤Ë½Ð¶â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¸ýºÂ¤ò´°Á´¤Ë²òÌó¤¹¤ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤ä³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÌ¤À®Ç¯¸ýºÂ¤ËÁ´³Û°Ü´É¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç²òÌó¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ê§¤¤½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»Ä¹â¤¬ÍÂ¤ê¶â¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢²òÌó¸å¤ËÌ¤À®Ç¯¸ýºÂ¤Ø¿¶ÂØ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸ýºÂ¤«¤é½Ð¶â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¶â¤·¤Ë¤¯¤¤¥±ー¥¹¡ÊÈó²ÝÀÇ·ÑÂ³¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¡Ë
Èó²ÝÀÇ¤Î¤Þ¤ÞÊÝÍ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙÇÑ»ß¸å¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµì¥ëー¥ë¤ÎÊ§½ÐÀ©¸Â¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç½Ð¶â¤Ç¤¤º¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤Î¡ÖÊ§¤¤½Ð¤·²ÄÇ½¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¤¬³ô¼°¡¦Åê»ñ¿®Â÷¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÇäµÑ¤ä°Ü´É¤Î¼êÂ³¤¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¸ýºÂ²òÌó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á½Ð¶â¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤»¤ó¡£
ÉôÊ¬½Ð¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯
¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¤ÎºÇ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â¤À¤±¡¢½ÎÂå¤À¤±¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç°ìÉô¤ò¼è¤êÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢½Ð¶â¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¸ýºÂ¤òÊÄº¿¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÁ´³ÛÊ§¤¤½Ð¤·¡×¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¶µ°éÈñ¤¬Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë²ÈÄí¤Ë¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤¤¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶µ°éÈñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¤¬»Ä¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙ¾å¤ÏÊ§¤¤½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ýºÂ²òÌó¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë
¡¦ÉôÊ¬Åª¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦Èó²ÝÀÇ·ÑÂ³¤òÁª¤Ö¤È½¾Íè¤ÎÀ©¸Â¤¬»Ä¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°éÈñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤È¼ÂºÝ¤Ë»ñ¶â¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â»Ù±çNISA¡×¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â»Ù±çNISA¡×¤È¤Ï
¶âÍ»Ä£¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÍ×Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·À©ÅÙ¡Ö¤³¤É¤â»Ù±çNISA¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÁÏÀß¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÀ¤¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¤òÈó²ÝÀÇ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¸¡Æ¤ÆâÍÆ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§18ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç³ÈÂç
¡¦Ç¯´ÖÅê»ñÏÈ¡§120Ëü±ß¤òÁÛÄê¡Ê¸½¹ÔNISA¤ÈÆ±¿å½à¡Ë
¡¦À¸³¶Èó²ÝÀÇÏÈ¡§1800Ëü±ß¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë°Æ
¡¦¸ýºÂ´ÉÍý¼Ô¡§¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤Ê¤É¤¬´ÉÍý¤·¡¢¶µ°éÌÜÅª¤Ç±¿ÍÑ
¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·À©¸Â¤Î´ËÏÂ¤ÈÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÌÀ³Î²½¤Ç¤¹¡£¶µ°é´ØÏ¢¤Î»Ù½Ð¡ÊÆþ³Ø¶â¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦Î±³ØÈñ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¸Â¤ê¡¢ÅÓÃæ°ú¤½Ð¤·¤òÇ§¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é»ñ¶â¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è
¤³¤É¤â»Ù±çNISA¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¶µ°é»ñ¶â¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ÈÅÓÃæÍøÍÑ¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³Ø»ñÊÝ¸±¤è¤ê½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¤À©ÅÙ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¿Ê³Ø»þ¤Ë°ìÉô¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ½ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Û¤«¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¶â¤ä¼ø¶ÈÎÁ¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°éÈñ¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ñ¶â¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶â±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ë¶µ°é»ñ¶â¤Ø
¥¸¥å¥Ë¥¢NISA¤Ï°ú¤½Ð¤·À©¸Â¤Î¸·¤·¤µ¤«¤é»È¤¤¤Å¤é¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â»Ù±çNISA¤Ç¤Ï¡¢¶µ°éÈñ¤Î»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ëÀß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Èó²ÝÀÇÏÈ¤Î¾å¸Â¤äÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶µ°éÈñ¤ÎÈÏ°Ï¤Ïº£¸å¤ÎË¡°Æ¤ÇÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ²½¤Þ¤Ç¤Ë±¿ÍÑ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎNISA¤ä³Ø»ñÊÝ¸±¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
