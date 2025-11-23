¥µ¥Ã¥«ーJ2 VÄ¹ºê 8Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¿å¸Í¤È¤ÎÂç°ìÈÖ 1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï23Æü¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Á°È¾6Ê¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ï¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿·°æ¤¬°ÜÀÒ²ÃÆþ¸å½é¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°È¾34Ê¬¤Ë¿å¸Í¤ËÆ±ÅÀ¥´ー¥ë¤òµö¤·¡¢1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤È¤Î»î¹ç¤ÏÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¥êー¥É¤·Á°È¾¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
