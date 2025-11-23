´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î×·î¤ÎºÊ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËµÊ±ì¡ÄÍÄ¤¤Ì¼¤â¥¿¥Ð¥³¤ò¤ª¤â¤Á¤ã¤È´ª°ã¤¤¤·»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SHINHWA¡Ê¿ÀÏÃ¡Ë½Ð¿È¤Î¥¤¡¦¥ß¥Ì¤¬¡¢Î×·î¤ÎºÊ¤È¤ÎÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤ÆµÊ±ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉ×ÉØ·ö²Þ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥ß¥Ì¡¢ºÊ¤Î¿ÇÎÅÈñ¤Ë¶ÃØ³¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡Ä¡×
µî¤ë11·î22Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤¬°·¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÎºÊ¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤¿»Ñ¤Ç¸½¤ì¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ò¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¡£¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¯¤Æ¡¢ÌëÃæ¤Ëµ¯¤¤ÆºÂ¤ê¤Ê¤¬¤éµïÌ²¤ê¤·¤¿¡×¤È¶ì¤·¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥¦¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖÊüÁ÷¤Î2½µ´Ö¸å¤Ë¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Ç¤¢¤ëºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó3À¤¤Î¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢12·î¤Ë½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ï¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡Ö¥ß¥Ì¤Ï¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡Ö¥ß¥Ì¤µ¤ó¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡Ö¸òºÝÁ°¤Ë¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ëÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¡¢¸òºÝ¸å¤Ï´°Á´¤Ë¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤¤¤Ê¤äÄÉµÚ¤µ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÛ²ò¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤ÏÎä¤¿¤¤É½¾ð¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤Î¾õ¶·¤¬¾Ð¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡©·ëº§¼°¤Î¤È¤¤Þ¤ÇµÛ¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Â³¤±¤Æ¸½¤ì¤¿Ì¼¤Ë¡Ö¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥Ì¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤È»×¤Ã¤ÆÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¤·¤ÆÅÜ¤ê¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¡¦¥¢¥ß¤¬ÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀè¤ËÈà¤ò¼¸¤Ã¤¿¡£
¤·¤Ð¤é¤¯²ÈÂ²¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤á¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀõ¤Ï¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤È¤¤Ë»é¼Á°Û¾ï¾É¤Ê¤É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¶Ø±ì¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¤º¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
·ë¶É¥¤¡¦¥ß¥Ì¤È¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢¶Ø±ì³°Íè¤òË¬¤Í¤ÆÁêÃÌ¤·¡¢¶Ø±ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë