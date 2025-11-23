Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦¸µNMB48µÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ö1»þ´Ö¤Ç5ÉÊ¡×ºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¥¯¥Ã¥¥ó¥°ÈäÏª¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼êºÝ¤¬´°àú¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬11·î21Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºî¤êÃÖ¤¤ª¤«¤º¤òºî¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êºî¤êÃÖ¤ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤ä¤Ã¤Ñ»Å»ö¤Ç²È³«¤±¤ë¤³¤È¤È¤«¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ë»þ¤È¤«¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»öÁ°¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤È¤«¤â¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ç¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢ÎÁÍý¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ÀéÀÚ¤ê¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤·¤¿¸å¤Ë¤´¤ÞÌý¤ä¹ï¤ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ê¥à¥ë¡×¡£ßÖ¤á¤¿¥Ë¥é¤È¿Ý¤ä¾ßÌý¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤Ê¤É¤òº®¤¼¤¿±Õ¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¤´¤ÞÌý¥À¥¯¥À¥¯¤¦¤º¤é¤ÎÍñ¡×¡¢°µÎÏÆé¤ò»È¤Ã¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡×¡¢³Ñ¼Ñ¤ÎÆÚ¤ò¾Æ¤¯¤Î¤Ë»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¥¥ó¥Ô¥é¡×¡¢ÂÀ¤á¤ËÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ÇßÖ¤á¤ë¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ö¤Ã¤«¤±¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î5ÉÊ¤ò¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¶á¶·¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¼êºÝ¤è¤¯¼¡¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´ÉôÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜ½Ð¤»¤ë¡×¡Ö¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¼êºÝ¤¬´°àú¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î2Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
