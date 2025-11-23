¡ÖÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç4¡×»²²ÃÈþ½÷¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡¢¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤«¤éÈþµÓÆ©¤±¤ë SEXYÅß¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛNetflix¤ÎÎø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡ÊLEE SIAN¡Ë¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓÀþÈþ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥·¥¢¥ó¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¥·¥¢¡¼¤Ê¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤¿¥Ý¡¼¥º¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Åß¤Î¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤âÊ£¿ô¤ÎÅß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÓ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±¤â¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡ÖºÂ¤ê»Ñ¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥¢¥ó¤Ï¡¢fromis¡²9¡Ê¥×¥í¥ß¥¹¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³Ø¹»¡×¡Ê2017¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆIZ¡öONE¡Ê¥¢¥¤¥º¥ï¥ó¡Ë¤òÀ¸¤ó¤À¡ÖPRODUCE48¡×½Ð¿È¡£¸½ºß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÅß¥³¡¼¥ÇÈäÏª
¢¡¥¤¡¦¥·¥¢¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
