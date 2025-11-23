¥Ä¥Ü¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¡ª½÷»Ò¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë½©¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
½ë¤¯¤Æ²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æ¤ËÈæ¤Ù¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤½©¤Ê¤é½÷»Ò¤Îµ¤Ê¬¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¡Ö½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤Î¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¡¼¥È¤Ê¤é¡¢Í¶¤¤½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À176Ì¾¤Ë¤È¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¡Ø¥Ä¥Ü¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ë¡ª¡Ù¤È½÷»Ò¤ò´¶·ã¤µ¤»¤ë½©¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÌÌÇò¤½¤¦¤ÊËÜ¤ò¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤¹¿Þ½ñ´Û¥Ç¡¼¥È
¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ËÆÉ½ñ¤ËÃ¿¤ë¿Þ½ñ´Û¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£°Õ³°¤È±Ç²è¤äCD¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¡²èµÊÃã¥Ç¡¼¥È¤è¤ê°Â¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¿¿¤Ã²«¿§¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¥Ç¡¼¥È
¡ÖºÇÀ¹´ü¤Ï°ìÌÌ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÚ¤âÃÏÌÌ¤â²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤Ç¤Î»¶Êâ¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤®¤ó¤Ê¤ó¤ÎÆ÷¤¤¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¹¥¤ß¤òÄ´¤Ù¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û°ð´¢¤ê¤ä¥¥Î¥³¼í¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë½©¤Î¼ý³Ï¥Ç¡¼¥È
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÅÐ»³¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´À¤ÎÎ®¤·Êý¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¿·Á¯¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¼ý³Ï¤¹¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ö¤É¤¦¼í¤ê¤äÄÁ¤·¤¤½©¤Î¿·¼ò¤òµá¤á¤Æ¤Î¼òÂ¢½ä¤ê¤Ê¤É¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÇÐ¶ç¤äÆ«·Ý¤Î¼ê¤Û¤É¤¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤ëÁÏºî¥Ç¡¼¥È
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê¸²½Åª¤Ê¤³¤È¤â³Ú¤·¤á¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÇÐ¶ç¤äÆ«·Ý¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¹Ö»Õ¤¬¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¹Ö»Õ¤Î¶µ¼¼¤òÁª¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÌµÆñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û²Æ¤Î¤ä¤ê»Ä¤·¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³¤¤Ç¤Î²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È
¡Ö¡Øº£Ç¯²Ö²Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë²Æ¤ò¼è¤êÌá¤¹³¤¤Ç¤Î²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¡×¤Ë¤Ï½©º×¤ê¤ò¡¢¡Ö¿åÃå¤òÃå¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷»Ò¡×¤Ë¤Ï²¹¿å¥×¡¼¥ë¤ò¤Ê¤É¡¢±þÍÑ¤òÍø¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡ÛÃæÄí¤ä¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È
¡ÖÈþ½ÑÅ¸¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤äÄí¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÈþ½Ñ´ÛÆâ¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ªÃã¤ò¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¤Ï°Õ³°¤ÈÁá¤¯ÊÄ´Û¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÃã¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â´Þ¤áÁá¤á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¼Â¤Ï¾Æ¤·ª¡¦¾Æ¤°òÉÕ¤¤ÎÊ²¤²Ð¥Ç¡¼¥È
¡ÖÊ²¤²Ð¤Ã¤Æ¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ°ìÀÐÆóÄ»¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÇ³¤¨¤ë±ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é½Ü¤òÌ£¤ï¤¦Ê²¤²Ð¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²Ï¸¶¤ä¸ø±à¤Î¾ì¹ç¡¢²Ð¤òÊ²¤¯¹Ô°Ù¼«ÂÎ¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¾ì¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¶õµ¤¤¬À¡¤à¤Î¤ÇÈþ¤·¤¤Ìë·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅ¸Ë¾Âæ¥Ç¡¼¥È
¡ÖÍ¼¾Æ¤±¤«¤éÌë·Ê¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤ÇÌë·Ê¤òÄ¯¤á¤ëÅ¸Ë¾Âæ¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¾¯¤·È©´¨¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¥À¥¦¥ó¤Ê¤ÉËÉ´¨¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¥â¥ß¥¸¼í¤ê¥Ç¡¼¥È
¡Ö¤¿¤È¤¨ÌÚ¤ÎËÜ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢åºÎï¤Ë¹ÈÍÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¿Íµ¤¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¥â¥ß¥¸´Õ¾Þ¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÈÍÕ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÈÖ¥Ç¡¼¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Î¤Û¤¦¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¹¥É¾¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡Ö¡û¡û¤Î½©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤é¤â¡¢½©¤é¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2013Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×176Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
