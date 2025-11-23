¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é£±¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤Ï¡Ö£±£°¡×¡¢¥É¥é£²¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¤Ï¡Ö£²£°¡×¡Ä¿·¿Í£±£³Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡À¾Éð¤Ï£²£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ì£É£Ï£Î£Ó¡¡£Ô£È£Á£Î£Ë£Ó¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£Á¡¡£²£°£²£µ¡×Æâ¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡áÌÀÂç¡á¤é£±£³Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¾®Åç¤Ï¡Ö£±£°¡×¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¡Ê¤¤¤ï¤¡¦¤Ï¤¯¤¢¡ËÅê¼ê¡áÃæÂç¡á¤Ï¡Ö£²£°¡×¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï¿·¿Í£±£³Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡£
£±°Ì¡¦¾®ÅçÂç²Ï¡ÊÌÀÂç¡Ë¡Ö£±£°¡×
£²°Ì¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¡ÊÃæÂç¡Ë¡Ö£²£°¡×
£³°Ì¡¦½©»³½Ó¡ÊÃæµþÂç¡Ë¡Ö£³£µ¡×
£´°Ì¡¦ËÙ±Û·¼ÂÀ¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¡Ö£´£°¡×
£µ°Ì¡¦²£ÅÄÁóÏÂ¡Ê»³Â¼³Ø±à¡Ë¡Ö£µ£¹¡×
£¶°Ì¡¦ÀîÅÄÍª¿µ¡Ê»Í¹ñ¶ä¹Ô¡Ë¡Ö£¶£¶¡×
°éÀ®£±°Ì¡¦¿·°æÍ£ÅÍ¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¡Ö£±£±£±¡×
°éÀ®£²°Ì¡¦º£²¬ÂóÌ´¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¡Ö£±£±£²¡×
°éÀ®£³°Ì¡¦ºØÆ£²Â¿Â¡Ê»Í¹ñ£É£ÌÆÁÅç¡Ë¡Ö£±£±£¸¡×
°éÀ®£´°Ì¡¦ÉÍ²¬ÁóÂÀ¡ÊÀîÏÂ¡Ë¡Ö£±£²£´¡×
°éÀ®£µ°Ì¡¦Ê¿¸ý´²¿Í¡ÊÆü·ÐÂç¡Ë¡Ö£±£²£¸¡×
°éÀ®£¶°Ì¡¦ÀµÌÚÍªÇÏ¡Ê¾åÃÒÂç¡Ë¡Ö£±£³£´¡×
°éÀ®£·°Ì¡¦°ÂÆ£¶äÅÎ¡Ê»Í¹ñ£É£ÌÆÁÅç¡Ë¡Ö£±£³£µ¡×