¡ÚÀ¾Éð¡Û¥É¥é£±¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¡¡¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¡×¡Ä¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡À¾Éð¤Ï£²£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ì£É£Ï£Î£Ó¡¡£Ô£È£Á£Î£Ë£Ó¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£Á¡¡£²£°£²£µ¡×Æâ¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÌÀÂç¡á¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£°¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¡ÖÇØÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ´¤ì¤ÎÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¤¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÕ¤±¤¿¡Ø£±£°ÈÖ¡Ù¤È¤«¤Ï·ë¹½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë·èÄê¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤¿Åö½é¤Ï¡Ö¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾®Åç¡£¥×¥íÀ¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤Ø¡¢¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ë¸«¹ç¤¦³èÌö¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÈÖ¹æ¤òÃåÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£