¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¤¬2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤ÇGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¡¡¾¾À¸ÍýÇµ¤Ï3°Ì¤Ë¡ÚGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡Û
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Á23Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥)
22Æü¿¼Ìë¤Ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤¬µÕÅ¾Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ª¤¨¤Æ2°Ì¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÇÆ¼Ô¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥óÁª¼ê(¥¢¥á¥ê¥«)¤ò2.83ÅÀº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¥Õ¥ê¡¼¤ÇÀéÍÕÁª¼ê¤Ï144.33ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤Î¸å¤Ë±éµ»¤·¤¿¥°¥ì¥óÁª¼ê¤Ï137.69ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀéÍÕÁª¼ê¤¬·×217.22ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕÁª¼ê¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Î¥«¥Ê¥ÀÂç²ñ¤ËÂ³¤¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¡£¤³¤ì¤Ç12·î4Æü¤«¤é°¦ÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¾¾À¸ÍýÇµÁª¼ê¤¬3°Ì¤Ë¡£¥·¥ç¡¼¥È6°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ÆÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¢¦Âç²ñ·ë²Ì¤ÈÆÀÅÀ
1°Ì ÀéÍÕÉ´²» 217.22
2°Ì ¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó(¥¢¥á¥ê¥«) 213.41
3°Ì ¾¾À¸ÍýÇµ 193.21