¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ª¤ï¤«¤Ê¤È¿ÀÈøÉö¼î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÆü10¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀÚ¤Ê¤¤·²Áü¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¤³¤Î½©°ìÈÖµã¤±¤ëÎø°¦¥É¥é¥Þ¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅßÌîÌë¶õ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎÄ¶Ã»ÊÔ½¸¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿Æ±µéÀ¸¤ÎÃË½÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢Èà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤¿8¿Í¤ÎÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Û¤í¶ì¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢ËÜÅÄË¾·ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡¢ÂçÄÍË¨¹á¡¢¤µ¤é¤ËÇò½§¿×¡¢»ÔÀîÍ³°á¤é¡£
¡¡¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ËÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤¿±©ÂôÍ³±§¡Ê°ª¡Ë¤ÈÂçºê¿¿±û¡Ê¿ÀÈø¡Ë¡£¡È±¿Ì¿¤ÎÎø¡É¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÁÛ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤¹¤ì°ã¤¤¡¢ÇË¶É¡£2¿Í¤Ï3Ç¯¸å¤ËÅìµþ¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿¿±û¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿±û¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¿¿±û¤Î¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¡¢Å¾°Ü¤·¡¢Í¾Ì¿3¥ö·î¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£Í³±§¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¡×¤È¶á¤¤¡¢ÎÞ¤Î¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤ÎÁó¡Ê»³²¼¡Ë¤Èº»ÃÎ¡ÊÂçÄÍË¨¹á¡Ë¤¬¡¢¿¿±û¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
±©ÂôÍ³±§¡Ê°ª¤ï¤«¤Ê¡Ë¤ÈÂçºê¿¿±û¡Ê¿ÀÈøÉö¼î¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ÎËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤ë¡£¤â¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¤¤Ã¤È¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¿®¤¸¡¢ËèÆü¤ò·üÌ¿¤Ë¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£
¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¿¿±û¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤¤¿¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Ë¤ÏÈù¤«¤Ê¾Ç¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿¿±û¤Ë¡¢ÌîËÌ½ÙÂÀÏº¡ÊÇò½§¿×¡Ë¤«¤éºÆ¤Ó»Å»ö¤Î°ÍÍê¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£ÆâÍÆ¤ÏÄ¹´üÏ¢ºÜ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥³¥é¥à¡£¿¿±û¤Ï¡¢ÌîËÌ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö½ª³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë3¥ö·î¸ÂÄê¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£Í³±§¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÃÎ¤êÊ£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¯¤¬¡¢¿¿±û¤¬·è¤á¤¿À¸¤Êý¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥³¥é¥à¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¿¿±û¡£¤½¤Î¿¿±û¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌîËÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÆÍ§¤ÎÀ¾ñ¥¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¡¢Ëå¤Îè½ÄÅ¡ÊËÜÅÄË¾·ë¡Ë¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤È²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¡Ä¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Ç¯±Û¤·¡¢½é·Ø¤È¡¢¿¿±û¤È¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ëÍ³±§¤ä²ÈÂ²¤¿¤Á¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¿¿±û¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤«¤é¡¢4¥ö·î¤Î»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
