¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÆüËÜ¤«¤éÍè¤ë4Áª¼ê¤Î¼Â¾ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸µ»ö¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´Î¾ÆâÌî¼ê¤é¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Î²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Â¨ÀïÎÏ¤òµá¤á¤ëµåÃÄ¤¬¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£°ìÊý¡¢25ºÐ¤ÎÂ¼¾å¤Ï¹¶¼é¤È¤â¤ËÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀøºßÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢ºÎ»»¤Î¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¹Í»¡¤·¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Î2Åê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤·¡¢¹â¶¶¸÷À®¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤Ëµß±ç¤ÎÅ¬À¤â¤¢¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£