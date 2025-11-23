°¦Ç¤Î°ä¹ü¤¬¡È¿¿¼î¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¡¡Êì¤Ê¤ë³¤¤Ø´Ô¤ë¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤ÎÊª¸ì
°¦¸¤¤ä°¦Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¿´¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê·ê¤¬³«¤¯¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¿´¤¬Á°¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î°ä¹ü¤Ï¡Ä¤³¤ó¤Ê¿¿¼î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶¡ÍÜ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·ÏÂ¤é¤°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ú¥Ã¥È¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ê¡÷dearpet.jp¡Ë¤ÇÆ¯¤¯´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¸¤¤ä°¦Ç¤Î°ä¹ü¤¬¿¿¼î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤òÂÎ¸³¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¶¡ÍÜ¤Î·Á¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é·Þ¤¨¤¿¡¢¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í²û¤Ã¤³¤¤°¦Ç¤È¤ÎÆü¡¹
¥¦¡¼¥Ó¥£¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤¦¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤Ï¡¢¿¿¼îÍÜ¿£¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ä¹ü¤ò¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¿¿¼î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¶¡ÍÜË¡¤À¡£ÍÜ¿£ÃÏ¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÆàÎ±Åç¡£°ä¹ü¤ÏIC¥Á¥Ã¥×¤È¶¦¤Ë¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¿¿¼î¤òºî¤ë³Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¼ù»é¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤Ï¡¢¹â¤¤¿¿¼îÍÜ¿£µ»½Ñ¤ò»ý¤ÄÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤ËÂ÷¤µ¤ì¡¢1Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤Æ¿¿¼î¤Ë¤Ê¤ë¡£
´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï°¦Ç¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤ò¡¢À¸¸å6¥«·î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿»Ò¡£°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¡Ø¤ï¤¿¤Á¤ã¤ó¡ª¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¡Ø¥´¥í¥ó¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¥´¥í¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
¤ª·Þ¤¨¤«¤é2¥«·î¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡È°¦Ç¤Î¿´Â¡´ñ·Á¡É
¤ª·Þ¤¨¤«¤é2¥«·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿2016Ç¯2·î18Æü¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡×¤È¤¤¤¦ÀèÅ·À¤Î¿´Â¡´ñ·Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Ã·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡×¤Ï¿´Â¡¤«¤é·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹ÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Ë·ì±Õ¤¬¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤º¡¢ÂÚÎ±¡Ê¤¦¤Ã·ì¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤À¡£Ç¤Î¿´Â¡ÉÂ¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾É¾õ¤¬É½¤Ë¸½¤ì¤ë»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
´Ø¸ý¤µ¤ó¤¬¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶»¿å¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¿å¤òÈ´¤¯¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÉÎÅË¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ýÉÂ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÍâÆü¤Î2·î19Æü¡¢»Å»ö¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿´Ø¸ý¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥¢¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÅÝ¤ì¡¢Â©Àä¤¨¤¿¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£Æü¤¬ºÇ´ü¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£Ä«¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¸å¡¢1ÅÙÌá¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¿¤Á¤ã¤ó¤Ë°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤ï¤¿¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿¤Í¡£¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤¿¸å¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤ËÌá¤ê¡¢¤¸¤Ã¤È´Ø¸ý¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¡¢²ñ¼Ò¤Ø¹Ô¤¯»Ñ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Î°ä¹ü¤ò¡Ö¿¿¼îÁò¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÄ¤¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊì¤Ê¤ë³¤¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¿¿¼î¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¿¿¼î¤Î³Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËIC¥Á¥Ã¥×¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²æ¤¬»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ä¹ü¤¬¿¿¼î¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï1Ç¯¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Öº£º¢¤Ï³¤¤ÎÃæ¤«¤Ê¡×¡ÖÂæÉ÷¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¿¿¼î¤ÎÃÂÀ¸¤òÂÔ¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°¦Ç¤Î¿¿¼î¤¬ÃÂÀ¸¡ª¡ÈÌ¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡É¤ò¿´¤¬Íý²ò¤·¤¿
¿¿¼îÁò¤Ï¸½ÃÏ¤ØÉë¤¤¤Æ¡¢¥¢¥³¥ä¥¬¥¤¤Ë³Ë¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤ä¿¿¼î¤ò¼è¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£´Ø¸ý¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆàÎ±Åç¤Ø¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¿¿¼î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ä¹ü¤¬²¿¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¶¡ÍÜË¡¤ÏÊÀ¼Ò¤Ç¤â¿§¡¹¤È¤´°ÆÆâ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿¼î¤È¤¤¤¦·Á¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ÃÂÀ¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¡ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡É¤À¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¿¿¼îÁò¤ÎÈñÍÑ¤Ï500,000±ß¡ÊÀÇ¹þ550,000±ß¡Ë¤È¡¢·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£´Ø¸ý¤µ¤ó¤ÏÁòµ·ÈñÍÑ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1²ó15Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤âÈñ¤ä¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸Á°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ï¤¬»Ò¤ò°Æ¤¸¤¿¤ê¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¤ê¤Ç¤¡¢¡Ø¤â¤¦°ìÅÙ¡¢½Ð²ñ¤¨¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿´î¤Ó¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¿¼îÁò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¿¿¼î¤Ï¿§¤ä·Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£¿¿¼î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤¿¤¢¤á¤¯¤ó¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Ê¤¬¤é¡¢´Ø¸ý¤µ¤ó¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ê°¦´áÆ°Êª»ôÍÜ´ÉÍý»Î¡¦¸ÅÀî Í¡¹á¡Ë