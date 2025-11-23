¡Ö¤½¤ì¤¬²Ú¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯º£µÜ·òÂÀ¡¢Íèµ¨³«ËëÀï¤Ç¤Î¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Ë¾È½à¡¡35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Á´Éü³è¤ò
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬23Æü¡¢¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë14Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ··â¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸Î¾ã²Ò¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿º£µ¨¤Î½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¤Ï2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤46»î¹ç¡£´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹2026Ç¯¤ò¡Ö²¿²ó¤â¸À¤¦¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂç»ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÂçµÏ¿¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤è¡¼¤¤¡¢¤É¤ó¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤Î1»î¹ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£ºÇÃ»¤ÎÌÜÉ¸¤À¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤Ê¤¬¤é¡¢³«ËëÀï¤Ï¡Ö6ÈÖÍ··â¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤«¤é13Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ··â¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¡¢Ä»Ã«·É¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯¡¢µÈÅÄµÁÃË¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ïº¸ÏÆÊ¢ÄË¡¢±¦Á°ÏÓ¤Ø¤Î»àµå¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢ÌîÂ¼Í¦¤äÀîÀ¥¹¸¤ËÍ··â¤ò¾ù¤ë´ü´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë´°Á´Éü³è¤ò´ü¤¹Íèµ¨¤Ï¡¢Í··â¼ê¤È¤·¤Æ·òºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹1Ç¯¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬²Ú¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿ÌîÂ¼¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ö¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤¿Ê¬¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¡×¤Èº£¥ª¥Õ¤ÎÆÈ¤êÎ©¤Á¤òÂ¥¤·¤¿¡£ÀîÀ¥¤é¤â´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤âµá¤á¤é¤ì¤ëÍ··â¤Ç35ºÐ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤â¾¡Éé¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó²£ÃúËÜÅ¹¡×¤Ç°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Öº£Ç¯¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ØÍèÇ¯¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ä¤ê¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍèµ¨¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ïà¤±¤¬ËÐÌÇá¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯Àï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ¡×¡£¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¾¼ê¤Ï¡Ö²Ú¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë