¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Û5¶è¤Ç¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ºÙÅÄ¤¢¤¤¤¬ºÆµÕÅ¾¡¡¶è´Ö¾Þ¤ÎÎÏÁö¡ª¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿Í¤Ç½éV¤Ê¤ë¤«
¡¡¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µÜ¾ë¡¦¾¾ÅçÄ®Ê¸²½´Ñ¸÷¸òÎ®´ÛÁ°¡Á¹°¿Ê¥´¥à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¡á6¶è´Ö42.195¥¥í¡Ë
¡¡½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡5¶è¡Ê10¡¦0¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè41²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ31Ê¬28ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºÆµÕÅ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1°Ì¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÂÀÅÄ¶×ºÚ¤È¡¢2°Ì¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ºÙÅÄ¤¢¤¤¤È¤Ï41ÉÃº¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤¿¡£
¡¡5¥¥í¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤È2°Ì¤Ï40ÉÃº¹¤Ç¡¢¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£¤À¤¬¡¢ºÙÅÄ¤¬¥ê¥º¥àÎÉ¤¯ÄÉÁö¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤â·üÌ¿¤ËÎÏÁö¤·¡¢7¥¥í²á¤®¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀçÂæÃæ±ûÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡ÈÂçÀ¼±ç¡É¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÈ´¤«¤µ¤ì¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤¬7ÉÃº¹¤ÇºÇ½ª¶è¤Ë¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ë¡£
¡¡¶è´Ö¾Þ¤ÏºÙÅÄ¤Î32Ê¬12ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¶è¡Ê7¡¦0¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Î»ñÀ¸Æ²¡¦¸ÞÅçè½Çµ21Ê¬27ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤Ë20ºÐ¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¿åËÜ²ÂºÚ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦»³ËÜÍ¿¿¤¬¥Ô¥¿¥êÄÉÁö¤·¤¿¤¬¡¢¿åËÜ¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢21Ê¬30ÉÃ¤Ç1Ãå¡£¶è´ÖµÏ¿¤Ë3ÉÃÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¶è¡Ê4¡¦2¥¥í¡á¶è´ÖµÏ¿¤ÏÂè44²óÂç²ñ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¡¦»³ËÜÍ¿¿12Ê¬56ÉÃ¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÄÍËÜÍ¼Íõ¤¬¥ê¥º¥à¤è¤¯²÷Áö¡£2°Ì¤È¤Ï16ÉÃº¹¤ò¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼Í§¹á¤ÎÄÉÁö¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¡¢ÄÍËÜ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ò·ø¼é¡£2°Ì¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤È¤Ï19ÉÃº¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤¬½¸¤¦3¶è¡Ê10¡¦6¥¥í¡Ë¡Ê¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤ÎJPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¦¹ÃæÍþÍü²Â33Ê¬04ÉÃ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ÌðÅÄ¤ß¤¯¤Ë¤¬Æ¨¤²¤ëÅ¸³«¡£»ñÀ¸Æ²¤Ï8°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¸ÞÅç¤¬2°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¡¢10°Ì¤À¤Ã¤¿JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤â¹Ãæ¤¬²÷Áö¤·¡¢7¿Í¤ò¤´¤Ü¤¦È´¤¤·¤Æ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦ã·Æ£¤ß¤¦¤â21°Ì¤«¤é11°Ì¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍè¤â11°Ì¤«¤é5°Ì¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯Å¸³«¤¬Æ°¤¤¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤ì¤ë4¶è¡Ê3¡¦6¥¥í¡á¶è´Ö¾Þ¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤Îµþ¥»¥é¡¦¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥à¥«¥ê10Ê¬45ÉÃ¡£ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤ÏÂè43²óÂç²ñ¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¡¦º´¡¹ÌÚÍü¼·11Ê¬11ÉÃ¡Ë¤Ç¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¿ÀÂ¼³Ø±à»þÂå¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2´§¡Ê1500m¡¢3000m¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¥«¥ê¥Ð¡¦¥«¥í¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦ÃæÅç¼ÓÌï¤òÈ´¤µî¤êÆÈÁö¾õÂÖ¡£10Ê¬38ÉÃ¤Ï¶è´Ö¿·µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ú¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ»²²Ã¥Á¡¼¥à¡Û
¡úÁ°²óÂç²ñ¤Ç8°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥É¥Á¡¼¥à
JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¡¢¤·¤Þ¤à¤é¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢´äÃ«»º¶È¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¡¢»ñÀ¸Æ²
¡úÍ½Áª²ñ¡Ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¡Ë¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿16¥Á¡¼¥à
»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ä¡¢Å·Ëþ²°¡¢µþ¥»¥é¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢¥ë¡¼¥È¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë¥º¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢ËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢Èî¸å¶ä¹Ô¡¢¥Î¡¼¥ê¥Ä¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢°¦É²¶ä¹Ô