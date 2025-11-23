3Ï¢µÙºÇ½ªÆü24Æü¤Ï´ØÅì¡Á¶å½£20¡îÁ°¸å¤Ç¥Ý¥«¥Ý¥«¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¹ÓÅ·¤Î¤Á²«º½¤ËÃí°Õ
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÎÌÀÆü24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤ÉÀ²¤ì¤Æ´ØÅì¡Á¶å½£¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±25Æü(²Ð)¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«¤Î¸å¤Ï²«º½¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï¢µÙºÇ½ªÆü24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Î½ê¤â
ÌÀÆü24Æü(·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü)¤Ï¡¢´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Û¤ÉÀ²¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£Æü23Æü(Æü¡¦¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü)¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¥Ò¥ó¥ä¥ê¤À¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¿´¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹19¡î(Ê¿Ç¯Ìó15¡î)¤È10·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ê¤É20¡î°Ê¾å¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï¾åÃå¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ä«ÈÕ¤ÈÆüÃæ¤Îµ¤²¹º¹¤¬10¡î°Ê¾å¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤²¹5¡î¤ÇÍÎÉþ1ËçÊ¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢½Å¤ÍÃå¤Ê¤ÉÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¹¤¯±«¡¡·ÙÊóµé¤ÎË½É÷¤Î¤ª¤½¤ì
Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î25Æü(²Ð)¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤òÅì¿Ê¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤òÅì¿Ê¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£26Æü(¿å)¤Ï¼¡Âè¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÌÎ¦¤«¤éËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½©ÅÄ¤ä»³·Á¤Ê¤ÉÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎË½É÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
±«¤Î¤¢¤È¤Ï²«º½¤ËÃí°Õ
Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î25Æü(²Ð)¡Á26Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÂçÎ¦¤«¤é²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²«º½¤Ï3·î¡Á5·î¤Î½ÕÀè¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤Ë¤â¤¿¤Þ¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢25Æü(²Ð)¤Î¸á¸å¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¼Ö¤äÀöÂõÊª¤¬±ø¤ì¤ëÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢»ëÄø¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
