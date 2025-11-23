ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç»ÄÎ±Êó¹ð¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂçÇï¼ê
¡¡ºå¿À»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤¿¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬23Æü¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼2025¡×¤Ë»²²Ã¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»ÄÎ±Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶áËÜ¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶áËÜ¤µ¤ó¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¶áËÜ¤Ï¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿·Á¡£¾ìÆâ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£