3Ï¢µÙ¡¢½©À²¤ìÂ³¤¯¡¡ºÇ¹âµ¤²¹Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¸«º¢¤Ë
¹â¾¾»Ô¾åÇ·Ä®¡Ê23ÆüÀµ¸á²á¤®¡Ë
¡¡¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢23Æü¤â²¬»³¡¦¹áÀî¤Î³ÆÃÏ¤Ç²÷À²¤Î¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡24Æü¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢½©À²¤ì¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤Î¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤ÎÂç¤¤ÊÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬»³¸©¤Ç¤Ï±§´Å·Ì¡ÊµÈÈ÷Ãæ±ûÄ®¡Ë¡¦´×Ã«³Ø¹»¡ÊÈ÷Á°»Ô¡Ë¡¦ÊõÊ¡»û¡ÊÁí¼Ò»Ô¡Ë¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢¤ß¤ä¤Þ¸ø±à¡Ê¶ÌÌî»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¿§¤Å¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢·ªÎÓ¸ø±à¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¡¦±ö¹¾²¹Àô¶¿¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¡¦¶âÅáÈæÍåµÜ¡Ê¶×Ê¿Ä®¡Ë¡¦´¨²â·Ì¡Ê¾®Æ¦ÅçÄ®¡Ë¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½©À²¤ì¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£