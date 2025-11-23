À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÅ·¿´¡¡¶âÈ±¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡¢²¦´§¤Î¿§¡×¡È¶Ë¸ÂÂÎ¡ÉÂó¿¿¤Ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´(Äë·ý)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡¡ÖPrime Video Boxing 14¡×¤Î¸ø¼°·×ÎÌ¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÏÆ±µé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡¢7¾¡2KO¡Ë¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤è¤ê100¥°¥é¥à·Ú¤¤53.4¥¥í¡¢Æ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡¢20¾¡5KO2ÇÔ¡Ë¤â53.4¥¥í¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë°ìÈ¯¥Ñ¥¹¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¸å¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¸å¡¢´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤ë¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ï27ÉÃ°Ê¾å¡£Å·¿´¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÂó¿¿¤ËÅÁ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï°®¼ê¤È°ìÎé¤ÇÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡6·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃ¦¤°Á´Íç·×ÎÌ¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥È¤®¤ê¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÍ¾Íµ¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¢¡£Å·¿´¤Ï¡Ö¼é¤ë¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¡×¤È¼èºà¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢Âó¿¿¤Î°õ¾Ý¤ò¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡¢ÎÉ¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¶Ë¸Â¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿Âó¿¿¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þµ¤¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¤ä¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶âÈ±¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¡£°Õ¿Þ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÄ¶¥µ¥¤¥ä¿Í¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤Î¿§¤È¤«²¦´§¤È¤«¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¿§¡£¤Ç¡¢¶â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤ëWBC¤Î¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¹¥é¥¤¥Þ¥ó²ñÄ¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤ËÆÃÀ½¤Î¡È»ø¥Ù¥ë¥È¡É¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Å·¿´¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¥Ü¥¯¤â¤ä¤Ã¤ÑÉð»ÎÆ»º²¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éð»Î¤Î¿´¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¥Ü¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²¦ºÂÃ¥¼è¤Î·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏPrime Video¤Ç24Æü¸á¸å5»þ¤«¤éÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£